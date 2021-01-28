Rede anuncia apoio a Rodrigo Pacheco para presidência do Senado

Senador Rodrigo Pacheco Crédito: Marcos Oliveira/Agência Senado

A Rede Sustentabilidade anunciou nesta quinta-feira (28), que apoiará a candidatura do senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG) à presidência do Senado. O partido conta com dois parlamentares: Randolfe Rodrigues (AP) e Fabiano Contarato (SP). A Rede foi o último partido a definir sua posição sobre a sucessão do atual presidente Davi Alcolumbre (DEM-AP).

Em nota, o partido afirmou que resolveu apoiar o parlamentar após "a tomada de posição da maioria dos partidos de oposição, notadamente PT e PDT, em apoio à candidatura de Rodrigo Pacheco"

Os senadores afirmaram que, entre os compromissos assumidos pelo candidato ao comando do Senado, está o de "não ceder às tentações autoritárias do Sr. Jair Bolsonaro" e de "garantir os direitos consagrados na Constituição e Pactos Internacionais" - incluindo não pautar projetos que violem esses direitos.

De acordo com a nota, Pacheco ainda teria se comprometido a retornar o funcionamento do colegiado de líderes para definir a pauta de votação e com o funcionamento híbrido presencial e semipresencial do Senado.