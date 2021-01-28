AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • Rede anuncia apoio a Rodrigo Pacheco para presidência do Senado
Eleições

Rede anuncia apoio a Rodrigo Pacheco para presidência do Senado

A Rede, que conta com Pacheco e Fabiano Contarato foi o último partido a definir sua posição sobre a sucessão do atual presidente Davi Alcolumbre (DEM-AP)

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 18:47

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

28 jan 2021 às 18:47
Senador Rodrigo Pacheco
Senador Rodrigo Pacheco Crédito: Marcos Oliveira/Agência Senado
A Rede Sustentabilidade anunciou nesta quinta-feira (28), que apoiará a candidatura do senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG) à presidência do Senado. O partido conta com dois parlamentares: Randolfe Rodrigues (AP) e Fabiano Contarato (SP). A Rede foi o último partido a definir sua posição sobre a sucessão do atual presidente Davi Alcolumbre (DEM-AP).
Em nota, o partido afirmou que resolveu apoiar o parlamentar após "a tomada de posição da maioria dos partidos de oposição, notadamente PT e PDT, em apoio à candidatura de Rodrigo Pacheco"
Os senadores afirmaram que, entre os compromissos assumidos pelo candidato ao comando do Senado, está o de "não ceder às tentações autoritárias do Sr. Jair Bolsonaro" e de "garantir os direitos consagrados na Constituição e Pactos Internacionais" - incluindo não pautar projetos que violem esses direitos.
De acordo com a nota, Pacheco ainda teria se comprometido a retornar o funcionamento do colegiado de líderes para definir a pauta de votação e com o funcionamento híbrido presencial e semipresencial do Senado.
"Além disso, o Senador Pacheco assumiu o compromisso de examinar alternativas de socorro social aos mais necessitados em vista do arrastamento da gravíssima crise ocasionada pela pandemia. Evidência de que este Senado, sob sua condução, não será um mero despachante das agendas de arrocho sobre os mais pobres, patrocinada por este Governo."

Veja Também

MDB abandona Simone Tebet e aliado de Bolsonaro ganha força no Senado

MPF denuncia hacker que invadiu sistemas do Senado e divulgou informações

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Senado Federal REDE
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Motociclista morre após ser atingido por carro em Anchieta
Motociclista morre após ser atingido por picape em trevo de Iriri, em Anchieta
Imagem de destaque
Gianni Infantino, o presidente da Fifa que se tornou o homem mais poderoso (e polêmico) da Copa
Imagem de destaque
Partido de Hartung se afasta de Pazolini e avisa que tem "tamanho para lançar candidatura própria ao governo"

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados