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Acima da média

Quatro em cada dez brasileiros dizem estar insatisfeitos com sua vida sexual

Pesquisa feita com 22 mil pessoas aponta que 40% dos brasileiros estão insatisfeitos com sua vida sexual e amorosa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 fev 2023 às 09:35

Publicado em 15 de Fevereiro de 2023 às 09:35

Quatro em cada dez brasileiros dizem estar insatisfeitos com sua vida sexual, diz pesquisa
Quatro em cada dez brasileiros dizem estar insatisfeitos com sua vida sexual, diz pesquisa Crédito: Pexels
Quatro em cada dez brasileiros (40%) dizem estar insatisfeitos com sua vida sexual e amorosa. É o que revela o levantamento "Love Life Satisfaction", do Instituto Ipsos, que foi realizado de 22 de dezembro de 2022 a 6 de janeiro. A pesquisa online ouviu 22 mil pessoas de 32 países.
Com 60% dos entrevistados contentes com esse aspecto de suas vidas, os brasileiros ocupam a 22ª posição do ranking e estão três pontos abaixo da média global, que é de 63%.
A China aparece em primeiro lugar, com 79% dos entrevistados afirmando que estão satisfeitos com a sua vida amorosa, e é seguida por Indonésia e Tailândia, ambos com 75%. Já o Japão está na outra ponta, com 34%.
A pesquisa também questionou os participantes se estão satisfeitos com os seus parceiros ou parceiras —78% dos brasileiros afirmaram que sim. A média global nesse quesito é de 84%. E 72% dos entrevistados do Brasil disseram que se sentem amados.
A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais.

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