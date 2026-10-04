Quase 40% expressam desalento em relação à disputa eleitoral

O desalento de Sakugawa também decorre das contradições que ele passou a enxergar entre o discurso e a atuação dos políticos. Ele conta que votou em Bolsonaro em 2018 motivado pela rejeição a Lula, mas que se decepcionou com o grupo político do ex-presidente. "Tem cara do PL e do PT festejando na festa do Vorcaro. O Flávio Bolsonaro diz que tem que prender bandido, mas tem envolvimento com miliciano e com banqueiro que roubou. É tudo muito contraditório." A pesquisa Travessia fez mil entrevistas pelo telefone com eleitores de todo o País entre os dias 23 e 25 de setembro. A margem de erro é de 3,1 pontos porcentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança, de 95%.