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Governo Federal

Procuradoria pede ao TCU que afaste Wajngarten por ocultação de gastos

O pedido foi baseado em uma reportagem publicada pelo jornal O Globo informando que a Secom vem descumprindo determinação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jul 2020 às 17:58

Publicado em 17 de Julho de 2020 às 17:58

Fabio Wajngarten, secretário especial de Comunicação Social (Secom) da Secretaria de Governo da Presidência
Fabio Wajngarten, secretário especial de Comunicação Social (Secom) da Secretaria de Governo da Presidência Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O subprocurador-geral Lucas Furtado pediu ao Tribunal de Contas da União (TCU), nesta quinta-feira (16) o afastamento do chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom), Fábio Wajngarten.
O pedido enviado ao presidente do TCU, José Mucio Monteiro, foi baseado em uma reportagem publicada pelo jornal O Globo informando que a Secom vem descumprindo determinação da Controladoria-Geral da União (CGU) e mantendo em segredo dados sobre gastos com publicidade na internet.
Na representação, o subprocurador pede o afastamento temporário de Wajngarten até que os fatos sejam apurados - de modo a evitar que o chefe da Secom 'retarde ou dificulte' a investigação.
No documento, o subprocurador destaca que ainda que a ocultação dos dados públicos 'em frontal desrespeito ao princípio da publicidade na Administração Pública' representa 'flagrante descumprimento' da lei por parte da Secom e de Wajngarten.
O chefe da Comunicação do governo federal nega omissão de informações. No Twitter, ele disse que 'a Secom não descumpriu a determinação da Controladoria Geral da União, que ainda não se manifestou neste caso específico'. Wajngarten também voltou a dizer que a Secretaria de Comunicação da Presidência não decide sobre a contratação direta de sites e blogs. "A Secom, por meio de uma agência de publicidade, contrata a plataforma Google Ads, que apresenta os anúncios ao público definido na campanha e cobra cada vez que ele clica na peça digital", disse.

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