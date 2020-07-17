Procuradoria pede ao TCU que afaste Wajngarten por ocultação de gastos

Fabio Wajngarten, secretário especial de Comunicação Social (Secom) da Secretaria de Governo da Presidência Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O subprocurador-geral Lucas Furtado pediu ao Tribunal de Contas da União (TCU), nesta quinta-feira (16) o afastamento do chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom), Fábio Wajngarten.

O pedido enviado ao presidente do TCU, José Mucio Monteiro, foi baseado em uma reportagem publicada pelo jornal O Globo informando que a Secom vem descumprindo determinação da Controladoria-Geral da União (CGU) e mantendo em segredo dados sobre gastos com publicidade na internet.

Na representação, o subprocurador pede o afastamento temporário de Wajngarten até que os fatos sejam apurados - de modo a evitar que o chefe da Secom 'retarde ou dificulte' a investigação.

No documento, o subprocurador destaca que ainda que a ocultação dos dados públicos 'em frontal desrespeito ao princípio da publicidade na Administração Pública' representa 'flagrante descumprimento' da lei por parte da Secom e de Wajngarten.