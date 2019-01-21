Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Procuradoria pede a Moro proteção para indígenas sob ameaças de grileiros
Política

Procuradoria pede a Moro proteção para indígenas sob ameaças de grileiros

Em ofício ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Câmara de Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais, órgão do Ministério Público Federal, relata invasões de comunidades e atos de violência em Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Rondônia

Publicado em 21 de Janeiro de 2019 às 19:41

Publicado em 

21 jan 2019 às 19:41
Sérgio Moro, ministro da Justiça e Segurança Pública Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
O Ministério Público Federal, por meio da Câmara de Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais (6CCR), enviou ofício ao ministro Sérgio Moro (Justiça e Segurança Pública) pedindo ‘medidas urgentes’ de proteção a comunidades indígenas que se ‘encontram sob graves ameaças’.
A Procuradoria relata que em Rondônia, grileiros invadiram em 12 de janeiro a terra indígena Uru Eu Aw Aw, em Tarilândia e Cabajá, distritos de Jorge Teixeira. Eles também teriam feito ameaças de morte aos indígenas Karipuna, que temem pela segurança das famílias ’em face do iminente risco de conflito’. 
As informações foram divulgadas pela Secretaria de Comunicação Social da Procuradoria.
A 6CCR também foi informada sobre ‘dois possíveis ataques em planejamento’. O primeiro deles seria na região da terra indígena Xavante de Marãiwatsédé, em Mato Grosso. Segundo o relato, haveria intenções de se retomar o território indígena.
O segundo ataque estaria sendo arquitetado contra os Guarani da Ponta do Arado, no bairro Belém Novo, em Porto Alegre (RS). Na madrugada de 14 de janeiro, uma das tribos foi atacada a tiros e os indígenas ameaçados de morte, caso não deixassem a área até domingo, 19.
O ofício a Moro, assinado pelo coordenador da 6CCR, subprocurador-geral da República Antônio Carlos Alpino Bigonha solicita ‘imediata intensificação da vigilância das comunidades ameaçadas’.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Sobrou churrasco? Veja 7 receitas práticas para reaproveitar
Bola e taça da Copa do Mundo 2026
Desinteresse pela Copa bate recorde e alcança 54% dos brasileiros, aponta Datafolha
Uma menina de 12 anos foi socorrida de helicóptero e levada para hospital em Vitória; outras quatro pessoas ficaram feridas
Acidente com três veículos deixa cinco feridos na BR 262

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados