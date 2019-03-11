Procon pede suspensão de voos com avião igual ao que caiu na Etiópia

Avião é usado pela Gol para voos mais longos, como as rotas para Miami e Orlando, nos Estados Unidos, e Quito, no Equador Crédito: Igor Santorsula / Flickr

A Fundação Procon-SP recomendou nesta segunda-feira (11) que a Gol suspenda de imediato a operação das aeronaves da Boeing modelo 737 MAX 8. Em nota, a decisão é atribuída a acidentes de perfil semelhante em curto espaço de tempo. "O objetivo da ação é prevenir que ocorram futuros acidentes colocando em risco a vida dos usuários do transporte aéreo", afirma.

Um total de 68 companhias aéreas ao redor do mundo utilizam o 737 MAX, da Boeing, que caiu no último domingo, entre a Etiópia e o Quênia, deixando 157 mortos. De acordo com o site da fabricante, pelo menos quatro empresas na América Latina utilizam ou estão prestes a iniciar voos com a aeronave: Aeromexico, Copa Airlines, do Panamá, Aerolíneas Argentinas e a brasileira Gol.

O acidente foi o segundo em menos de seis meses envolvendo o recém-lançado Boeing 737 Max. Este era o mesmo modelo de aeronave que caiu na Indonésia em outubro, matando 189 pessoas. É apenas a segunda vez que um modelo com menos de dois anos de lançamento cai duas vezes: a outra foi em 1952.

Após o acidente, países como a China, Indonésia e Etiópia suspenderam os voos programados com as aeronaves, como medida de precaução. Outras empresas ao redor do mundo adotaram a mesma medida, como a caribenha Cayman Airways. A empresa não consta na lista do site da Boeing como operadora de voos do 737 MAX.

A única brasileira que possui o modelo em sua operação, o avião é usado pela Gol para voos mais longos, como as rotas para Miami e Orlando, nos Estados Unidos, e Quito, no Equador. Ela aposta no avião para renovar e modernizar a frota, ganhar eficiência - o modelo consome 15% menos combustível por assento- quilômetro ofertado em relação aos 737 NG - e ampliar a presença internacional.

A companhia tem 135 encomendas dos MAX 8 e 10 com a Boeing e já conta com sete aviões em operação. De acordo com o informado na última divulgação de resultados, a Gol espera terminar 2019 com 24 aeronaves MAX 8, quantidade que deve subir para 34 no encerramento de 2020.

As ações da companhia recuam no pregão desta segunda-feira (11), mesmo com a alta do Ibovespa, também influenciadas negativamente pela notícia de que a Azul vai comprar ativos da Avianca, que está em recuperação judicial.

Na China, seis companhias operam com o modelo que está temporariamente impedido de voar. Na Indonésia são duas: Garuda Indonesia e Lion Air, que esteve envolvida no acidente de seis meses atrás.

A Boeing já entregou cerca de 350 aviões 737 MAX a companhias aéreas de todo o mundo e tem encomendas de mais de 5.000. Após o acidente na Etiópia, a companhia escreveu no Twitter que estava "profundamente entristecida ao saber da morte de passageiros e tripulação" no avião. A gigante americana disse ainda que enviaria técnicos ao local do acidente para ajudar investigadores da Etiópia e dos EUA.

Confira a lista com as 68 companhias que operam com o modelo:

- AerCap;

- Aerolineas Argentinas;

- Aeromexico;

- Air Canada;

- Air China;

- Air Europa;

- Air Lease Corporation;

- Air Niugini;

- Air Peace;

- ALAFCO;

- Alaska Airlines;

- American Airlines;

- Arik Air;

- Aviation Capital Group;

- Avolon;

- Azerbaijan;

- Blue Air;

- BOC Aviation;

- CALC;

- CDB Aviation;

- China Eastern Airlines;

- China Southern Airlines;

- CIT Aerospace;

- Comair Limited;

- Copa Airlines;

- Corendon Airlines;

- Donghai Airlines;

- Eastern Air Lines;

- Enter Air;

- Ethiopian Airlines;

- flydubai;

- Garuda Indonesia;

- GE Capital Aviation Services;

- GOL Airlines;

- Hainan Airlines;

- ICBC Leasing;

- Icelandair;

- Jet Airways;

- Jetlines;

- Korean Air;

- LOT Polish Airlines;

- Lion Air;

- Malaysia Airlines;

- Mauritania Airlines;

- Neos;

- Nok Air;

- Norwegian Air Shuttle;

- Okay Airways;

- Oman Air;

- Primera Air;

- Qatar Airways;

- Ruili Airlines;

- Ryanair;

- Shandong Airlines;

- SilkAir;

- SMBC Aviation Capital;

- Southwest Airlines;

- SpiceJet;

- Sriwijaya Air;

- SunExpress;

- Travel Service;

- TUI Group;

- Turkish Airlines;

- United Airlines;

- VietJet Aviation;

- Virgin Australia;

- WestJet;