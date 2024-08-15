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Após revelação de mensagens

Problema de Moraes é pessoal comigo, diz Bolsonaro

Ex-presidente declarou que "só não enxerga quem não quer" perseguição de ministro do STF, que ordenou fora do rito a produção de relatórios pela Justiça Eleitoral para embasar decisões contra bolsonaristas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 ago 2024 às 18:26

Publicado em 15 de Agosto de 2024 às 18:26

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse nesta quarta-feira (15) que as mensagens de Alexandre de Moraes e assessores publicadas pela Folha de S.Paulo mostram que o problema do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) é "pessoal" com ele.
Apesar da afirmação, o ex-presidente não elaborou os motivos pelos quais considera que o ministro tem problemas com ele. Ele ainda disse aguardar as próximas reportagens, já que o volume do material obtido pelo jornal é muito grande.
"Talvez a partir de hoje à tarde, amanhã, já tenhamos novidades. Agora, o que é claro é que é algo pessoal do Alexandre de Moraes comigo. É claro. Só não enxerga quem não quer", disse ele em entrevista à Rádio 96 FM, de Natal.
"Mais importante do que você ter uma informação é saber como utilizá-la, e eu sou o elo mais fraco dessa corrente aí, não sou nada", concluiu Bolsonaro.
Moraes ordenou fora do rito a produção de relatórios pela Justiça Eleitoral para embasar decisões dele próprio no inquérito das fake news, no Supremo, segundo mostram as mensagens obtidas pelo jornal.
Em vários casos, os alvos da investigação eram escolhidos pelo próprio Moraes, como o filho do ex-presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP).
O gabinete do ministro declarou, em nota, que todos os procedimentos foram feitos de maneira oficial e regular, e que o TSE tem poder de polícia para fazer relatórios sobre atividades ilícitas relacionadas às eleições.
Não há irregularidade comprovada, segundo especialistas, mas a atuação pode abrir brecha para os investigados pedirem a anulação de provas obtidas dessa forma.
Lideranças bolsonaristas preparam pedido de impeachment contra o ministro. Para o senador Alessandro Vieira (MDB-SE), porém, o processo não tem chance de aprovação na Casa. "Existe uma conduta de abuso, mas [o impeachment de Moraes] não vai acontecer", disse ele em entrevista ao UOL News.

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