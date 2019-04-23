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Operação Semana Santa

PRF registra queda de 28% em mortes no feriado da Semana Santa

A operação começou na quinta-feira (18) sendo encerrada à meia noite de domingo (21)

Publicado em 22 de Abril de 2019 às 21:21

Publicado em 

22 abr 2019 às 21:21
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou balanço da Operação Semana Santa 2019 Crédito: Arquivo Agência Brasil
A Operação Semana Santa 2019 registrou redução de 28% no número de mortes nas rodovias federais em comparação com o ano passado. Houve queda também no número de acidentes. O balanço foi divulgado nesta segunda-feira (22) pela Polícia Rodoviária Federal. A operação começou na quinta-feira (18) e foi encerrada à meia noite de domingo (21).
Nos quatro dias de operação, 50 pessoas perderam a vida nas rodovias federais. Em 2018, foram 70 mortes. Foram registrados 759 acidentes com 962 feridos. Na comparação com o ano passado, o número de acidentes apresentou redução de 11%. Em 2018, foram 854 acidentes com 905 feridos.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o número de mortos e de acidentes é o menor em 12 anos. A queda na quantidade de acidentes e vítimas pode ser atribuída à estratégia de fiscalização nos pontos e horários mais críticos de acidentes, combinada com a maior conscientização dos motoristas.
AUTUAÇÕES
Durante a Operação Semana Santa, foram registrados 75.800 flagrantes de excesso de velocidade por meio de radares. Um total de 980 motoristas foram pegos dirigindo sob efeito de álcool. Os policias registraram 4.665 ultrapassagens indevidas.

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