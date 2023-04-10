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Susto após refeição

Presidente de partido é internado após engolir três espinhas de peixe

Valdemar Costa Neto, do PL, se sentiu mal após almoço no Maranhão e suspeita inicial era de infarto; exames identificaram que o problema eram as espinhas de peixe

Publicado em 10 de Abril de 2023 às 19:51

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 abr 2023 às 19:51
SÃO PAULO - O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, engoliu três espinhas de peixe no fim de semana e teve que passar por uma endoscopia para poder se livrar de pelo menos uma delas.
O problema começou depois de um almoço em São Luís, no Maranhão. Costa Neto viajou ao Estado para se encontrar com deputados federais de seu partido.
Depois da refeição, ele começou a se sentir mal e telefonou para seus médicos relatando mal-estar na região abdominal.
Valdemar Costa Neto, presidente do PL
Valdemar Costa Neto já teve alta, mas passará por novos exames Crédito: Agência Brasil
Costa Neto tinha viagem marcada para São Paulo. Os profissionais, no entanto, o orientaram a desembarcar em Brasília e se internar no Hospital Sírio-Libanês. Havia o temor de que ele estivesse sofrendo um infarto.
Os exames, no entanto, mostraram que ele tinha engolido três espinhas de peixe. Uma delas foi retirada no procedimento de endoscopia. As outras duas já tinham se deslocado até o intestino.
O presidente do PL recebeu alta e deve viajar a São Paulo para novos exames.
A expectativa é que seu próprio organismo elimine as espinhas, o que aliviaria o risco de perfuração ou de ferimento de algum órgão.

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