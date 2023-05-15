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Governo Bolsonaro

Presidente da Funai manda apurar compra de 19 toneladas de bisteca para indígenas

A carne congelada, comprada durante o governo Bolsonaro, deveria ter sido incluída na cesta básica de indígenas isolados, que não possuem geladeira
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

15 mai 2023 às 11:09

Publicado em 15 de Maio de 2023 às 11:09

Presidente da Funai manda apurar compra de 19 toneladas de bisteca para indígenas na Amazônia
Presidente da Funai manda apurar compra de 19 toneladas de bisteca para indígenas na Amazônia Crédito: Freepik
A presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), Joenia Wapichana, mandou apurar a compra de 19 toneladas de bisteca que não forem entregues para indígenas do Vale do Javari (AM). Em reportagem publicada neste domingo, 14, o Estadão revelou que a carne deveria abastecer indígenas e servidores do órgão na região com o maior número de povos isolados do País. O produto, entretanto, não chegou a ser incluído nas cestas básicas distribuídas às famílias.
O sumiço da carne virou um dos assuntos comentados nas redes sociais. A pergunta "Cadê a bisteca?" viralizou entre os internautas e representantes de entidades do setor.
Os contratos de compra foram assinados no governo de Jair Bolsonaro. Os gastos bancaram a aquisição de carne congelada, apesar de os indígenas não possuírem geladeira ou outra forma de armazenar o alimento.
A presidente da Funai acionou a área técnica do órgão para apurar o que aconteceu com a bisteca. "Eu vou apurar as informações, pois se trata de atos da gestão anterior e para tanto preciso que se apure junto aos departamentos competentes internos na Funai", afirmou Joenia ao Estadão após a publicação da reportagem. A Funai ainda não deu explicações oficiais.

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