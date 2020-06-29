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Pós isolamento

Prefeitura de São Paulo estuda reabertura de parques na capital

Segundo o secretário municipal de Saúde, Edson Aparecido dos Santos, a pasta vai se reunir com o prefeito Bruno Covas (PSDB), até sexta(3), para definir reabertura

Publicado em 29 de Junho de 2020 às 16:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jun 2020 às 16:59
Doria prorroga quarentena por mais 15 dias em São Paulo
Na capital, São Paulo, os parques municipais estão fechados desde 21 de março Crédito: Rovena Rosa | Agência Brasil
A prefeitura estuda a possibilidade de reabrir os parques municipais da capital paulista a partir da próxima semana.
Segundo o secretário municipal de Saúde, Edson Aparecido dos Santos, a pasta vai se reunir com o prefeito Bruno Covas (PSDB), até sexta-feira (3), para definir a eventual reabertura dos parques à população. "Vamos observar os números [de infectados e internados pela Covid-19] para estudar a situação e tomar uma decisão", disse.
Os parques municipais estão fechados desde 21 de março.
No sábado (27), o prefeito Bruno Covas assinou protocolo para a reabertura de clubes sociais na capital com representantes do setor. Os clubes poderão reabrir apenas as áreas comuns e ao ar livre, como espaços para caminhada. Quadras e áreas de uso comum, como piscinas, seguem fechadas.

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