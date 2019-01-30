Praias de Arraial do Cabo estão impróprias para banho

Praia do Forno ficou com a água escura um dia depois da chuva Crédito: Reprodução / 26.01.2019

As quatro praias de Arraial do Cabo atingidas por vazamentos nesta semana dependem de mudanças na maré para voltarem a estar próprias para banho. A informação é de representantes da Secretaria do Ambiente do município.

Membros do órgão preferiram não dar previsões de quando a situação se regularizará nas regiões da Praias dos Anjos, do Forno, Prainha e Pontal do Atalaia. Porém, a expectativa é que a situação se mantenha como está, pelo menos, nos próximos dois dias. Nesta terça-feira, o ICMBio informou que vai investigar os responsáveis pelos danos causados às quatro praias.

Uma tempestade na última sexta-feira mudou a paisagem da cidade da Região dos Lagos. Na Praia do Forno, surgiu uma língua negra, atribuída a lançamentos clandestinos de quiosques situados na orla de uma lagoa nas proximidades. Também houve vazamento de esgoto na Prainha e na Praia dos Anjos, por razões parecidas. Conhecido como Caribe Brasileiro, o Pontal do Atalaia recebeu águas esverdeadas oriundas de outras praias.

Posicionamentos

Em nota, a prefeitura afirmou que "tem atuado incessantemente para reverter os danos causados pela tempestade que se abateu sobre a cidade no dia 25 de janeiro". Ainda de acordo com a prefeitura, "a Prefeitura tem cobrado a concessionária Prolagos, empresa responsável por toda a rede de esgoto no município, providências para acelerar a realização dos serviços elencados no contrato de concessão assinado em 2016. Em reunião realizada no gabinete do Prefeito na manhã do dia 28, diversas solicitações foram apresentadas à concessionária e também a AGENERSA, agência reguladora dos serviços".

Praia do Forno, em Arraial do Cabo Crédito: Reprodução/Instagram Arraial do Cabo

A nota informa que a Secretaria de Serviços Públicos já trabalha na limpeza de toda a rede de drenagem de águas pluviais, desentupimento dos bueiros e manutenção nas áreas em que o asfalto cedeu. Há um cronograma pronto para obras de manutenção da Orla da Prainha, onde houve rompimento da tubulação de escoamento da lagoa do Parque Público Municipal. "Equipes da prefeitura, em parceria com a Fundação do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia realizaram na manhã desta terça a limpeza de lixos, algas mortas e microlixos da Praia do Forno. Um mutirão está previsto para acontecer na Prainha no próximo dia 9".

A Secretaria do Ambiente da cidade informou que a balneabilidade das praias voltará ao normal com o fluxo das marés, e a expectativa é que isto ocorra nos próximos dias. "A Prefeitura agora aguarda o resultado das análises das águas, realizadas separadamente, pela Prolagos e pelo INEA para que um relatório oficial seja divulgado".

O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) informa que coletou amostras de água das praias do Forno, Prainha e dos Anjos, em Arraial do Cabo, nesta terça-feira, para análise e os resultados ficarão prontos na sexta-feira.



