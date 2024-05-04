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Chuvas no RS

Porto Alegre: moradores correm para sair de casa por risco em dique

"Estamos tentando uma carona para levar a gente com outras coisas, pertences pessoais, roupas, para um bairro mais alto", diz morador do bairro Sarandi

Publicado em 04 de Maio de 2024 às 15:05

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

04 mai 2024 às 15:05
Um dique no bairro Sarandi, na zona norte de Porto Alegre, começou a transbordar na manhã de sábado (4). O vazamento da estrutura, responsável por represar o Rio Gravataí, fez as autoridades recomendarem a evacuação da região e os moradores correrem para deixar o local. A capital gaúcha enfrenta problemas de abastecimento de energia elétrica e de água, tem acessos bloqueados e as operações do Aeroporto Salgado Filho foram suspensas.
Logo no início da manhã, o prefeito Sebastião Melo (MDB) pediu à população para deixar o local o mais rápido possível. O alerta é destinado, em especial, a moradores das proximidades da Federação das Indústrias e Comércio do Rio Grande do Sul (Fiergs), e vilas Asa Branca, Minuano, Elizabeth, Nova Brasília e Santo Agostinho.
"Hoje pela manhã começou o vazamento por cima do dique. Por isso, eu quero convidá-los a aceitar, a sair de suas residências e vir para os abrigos da prefeitura, porque bens materiais, a gente pode perder, a vida não volta mais'', apelou Melo nas redes sociais.
Chuvas em Porto Alegre
O Centro Estadual de Treinamento Esportivo (Cete), administrado pela Secretaria do Esporte e Lazer (SEL) de Porto Alegre (RS), abriu suas portas nesta sexta-feira (3/5) para receber cerca de 300 desabrigados e desalojados Crédito: Ascom SEL
O prefeito pediu também aos moradores das áreas vizinhas à Arena do Grêmio, na zona norte da capital, que deixem suas residências devido à inundação do Lago Guaíba, que superou o nível de 5 metros (a cota de inundação é de 3 metros).
Moradora da Vila Agostinho, Marlene Vargas, de 57 anos, já estava em frente a sua casa no fim da manhã, à espera do marido, para levar os móveis e outros pertences para casa de familiares. A água, que transbordava do dique, já chegava às canelas da porto-alegrense.
"A Defesa Civil nos orientou a evacuar de imediato. Estou esperando meu esposo para pegar as coisas, os cachorros, e procurar um lugar seguro. Infelizmente temos de sair. Logo vão desligar a luz, cortar a água, e vai ficar impossível ficar em casa com tudo alagado'', disse ela, que vive com a mãe idosa.
Não muito longe da residência de Marlene, estava o comerciante, Felipe da Silva, de 26 anos. O jovem observava os trabalhos da equipe da prefeitura para conter o rápido vazamento d'água do dique, que já começava a alagar ruas do entorno. Felipe vive com os pais na Vila Agostinho.
"Levantamos tudo o que dava em casa: móveis, utensílios domésticos, etc (para evitar que molhem quando a água invadir os imóveis). Estamos tentando uma carona para levar a gente com outras coisas, pertences pessoais, roupas, para um bairro mais alto, como o Rubem Berta, mais seguro e distante daqui", conta.

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"A água está subindo cada vez mais e o dique não vai segurar'', afirmou Silva, que diz nunca ter visto uma tragédia desse tipo na cidade. Os dados corroboram a impressão do comerciante: a cheia em Porto Alegre superou a inundação histórica de 1941 e o Rio Grande do Sul enfrenta seu pior desastre climático. Até a tarde deste sábado, há confirmação de 57 mortos e 67 desaparecidos em todo o Estado.

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