Ponte entre Tocantins e Maranhão desaba e deixa ao menos um morto

Uma ponte na divisa entre os estados do Tocantins e do Maranhão desabou na tarde deste domingo (22), deixando feridos e ao menos uma pessoa morta.
A Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira liga os municípios de Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA), cruzando o rio Tocantins na Rodovia BR 226. O desabamento atingiu o vão central da ponte, que tem 533 metros de extensão.
Em um vídeo postado nas redes sociais, o governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos) afirmou que veículos caíram no leito do Rio Tocantins e que ao menos uma pessoa morreu.
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para trabalhar no resgate de possíveis vítimas. O governo também mobilizou mergulhadores, que saíram de Palmas, e seguem para o local do acidente.
Vídeos que circulam nas redes sociais captaram o momento do desabamento.
A ponte foi interditada pelo Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura). Equipes da autarquia estão se deslocando para o local visando avaliar a situação, apurar as possíveis causas e tomar as medidas necessárias.