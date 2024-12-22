Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Ponte entre Tocantins e Maranhão desaba e deixa ao menos um morto
Resgate

Ponte entre Tocantins e Maranhão desaba e deixa ao menos um morto

Em um vídeo postado nas redes sociais, governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) afirmou que veículos caíram no leito do Rio Tocantins

Publicado em 22 de Dezembro de 2024 às 18:32

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 dez 2024 às 18:32
Uma ponte na divisa entre os estados do Tocantins e do Maranhão desabou na tarde deste domingo (22), deixando feridos e ao menos uma pessoa morta.
A Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira liga os municípios de Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA), cruzando o rio Tocantins na Rodovia BR 226. O desabamento atingiu o vão central da ponte, que tem 533 metros de extensão.
Parte de uma ponte que liga os estados de Tocantins e Maranhão desabou, deixando ao menos uma pessoa morta
Parte de uma ponte que liga os estados de Tocantins e Maranhão desabou, deixando ao menos uma pessoa morta Crédito: Reprodução/ redes sociais
Em um vídeo postado nas redes sociais, o governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos) afirmou que veículos caíram no leito do Rio Tocantins e que ao menos uma pessoa morreu.
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para trabalhar no resgate de possíveis vítimas. O governo também mobilizou mergulhadores, que saíram de Palmas, e seguem para o local do acidente.
Vídeos que circulam nas redes sociais captaram o momento do desabamento.
A ponte foi interditada pelo Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura). Equipes da autarquia estão se deslocando para o local visando avaliar a situação, apurar as possíveis causas e tomar as medidas necessárias.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Maranhão Tocantins
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Papa Leão XIV
O silêncio que grita: Robert Francis Prevost e a nova diplomacia da fé
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 20/04/2026
ferrovia
Novo ramal ferroviário de Aracruz precisa deixar de ser só uma ideia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados