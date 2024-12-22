Ponte entre Tocantins e Maranhão desaba e deixa ao menos um morto

Uma ponte na divisa entre os estados do Tocantins e do Maranhão desabou na tarde deste domingo (22), deixando feridos e ao menos uma pessoa morta.

A Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira liga os municípios de Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA), cruzando o rio Tocantins na Rodovia BR 226. O desabamento atingiu o vão central da ponte, que tem 533 metros de extensão.

Parte de uma ponte que liga os estados de Tocantins e Maranhão desabou, deixando ao menos uma pessoa morta Crédito: Reprodução/ redes sociais

Em um vídeo postado nas redes sociais, o governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos) afirmou que veículos caíram no leito do Rio Tocantins e que ao menos uma pessoa morreu.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para trabalhar no resgate de possíveis vítimas. O governo também mobilizou mergulhadores, que saíram de Palmas, e seguem para o local do acidente.

Vídeos que circulam nas redes sociais captaram o momento do desabamento.

Deputado acaba de acontece uma tragédia aqui no Maranhão a ponte JK que liga Maranhão ao Tocantins caiu fazendo várias vítimas. Liga Estreito Maranhão a Aguiarnopolis Tocantins pic.twitter.com/bA2SsPDxMH — PaullimTerra 📍 (@Paullim_Terra) December 22, 2024