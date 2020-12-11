Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Política do governo para pandemia é 'suicida', diz Academia de Medicina
Saúde

Política do governo para pandemia é 'suicida', diz Academia de Medicina

A nota pública, assinada por Rubens Belfort Jr., presidente da ANM, sustenta que 'é impossível' uma campanha de imunização funcionar com planos federais e estaduais paralelos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2020 às 18:53

Publicado em 11 de Dezembro de 2020 às 18:53

Área da saúde, pesquisa e medicina
Área da saúde, pesquisa e medicina Crédito: Darko Stojanovic/Pixabay
A Academia Nacional de Medicina (ANM) classificou de "suicida" e "criminosa" a política do governo federal em relação ao enfrentamento da pandemia de covid-19 e ao planejamento da vacinação. A nota pública, assinada por Rubens Belfort Jr., presidente da ANM, sustenta que "é impossível" uma campanha de imunização funcionar com planos federais e estaduais paralelos.
Na nota divulgada na tarde desta sexta-feira, 11, a academia "manifesta enorme indignação pelo descaso, descuido e negligência por parte das autoridades governamentais e das classes políticas que seguem omissas e servis a interesses eleitorais, menosprezando a vida dos cidadãos". Na última semana, diversas entidades se manifestaram contra a política do governo.
A ANM informa que acompanha com grande preocupação a evolução da pandemia de covid-19, que recrudesce no Brasil. "O negacionismo irresponsável de muitos gestores e políticos precisa cessar já". Ainda segundo a nota, grande parte das 180 mil mortes contabilizadas até agora poderia ter sido evitada. "O tempo perdido com a falsidade matou dezenas de milhares e vai seguir matando. Quanta falta de decoro sanitário e inacreditável leviandade. Ignorância vergonhosa!"
A academia acusa ainda governadores e prefeitos de se omitirem ao não determinar medidas de restrição das atividades públicas, para conter a disseminação do vírus. "Há necessidade imediata de implementação de exemplos e de medidas de proteção individual e coletiva, controlando-se o risco aumentado pelas atividades recreativas e sociais, atualmente descontroladas pela falta de liderança", segue o comunicado. A testagem em massa é outra medida que deveria ser adotada, segundo a academia.
Sobre a vacinação, a academia sugere que, "para se evitar uma tragédia ainda maior, é imprescindível a priorização da avaliação técnica das diferentes vacinas e a imediata liberação de todas as que forem aprovadas pela Anvisa". Na análise da ANM, a vacinação precisa começar o mais rapidamente possível, a exemplo do que já está ocorrendo em outros países, como o Reino Unido. "Não há razão para punirmos mais o Brasil com a morosidade proposta de se aguardar meses", aponta.
"Na defesa de milhares e milhares de vidas que certamente serão ainda perdidas, se essa política suicida e criminosa não for de imediato inteiramente modificada, a Academia Nacional de Medicina, mais uma vez, manifesta enorme preocupação e conclama a todos da sociedade brasileira a exigir de nossos governantes e políticos o que o Brasil tem direito e não vem recebendo", conclui a nota.

Veja Também

Campanha de "vacinação em massa" custaria cerca de R$ 20 bi, diz Guedes

Governo vai confiscar vacinas produzidas no país ou importadas, diz Caiado

Pazuello diz que autorização emergencial para vacina não é a solução

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Novas imagens mostram os momentos antes do assassinato de casal em Cariacica por policial militar
Novas imagens mostram momentos antes de PM matar casal em Cariacica
Imagem de destaque
O que é hemofilia? Veja 6 mitos e verdades sobre a doença
Imagem de destaque
Polícia Militar do ES realiza seu 1º grande leilão de veículos do ano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados