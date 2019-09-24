Polícia marca data para reconstituição da morte de Ágatha

A Polícia Civil marcou para a próxima terça-feira (1) à noite, no Complexo do Alemão, a reconstituição da morte de Ágatha Félix, 8, que morreu na madrugada de sábado (21) atingida por um tiro.
Nesta terça-feira (24), quatro policiais prestaram depoimento na sede da DH (Delegacia de Homicídios). Na segunda (23), oito PMs já haviam falado à polícia.
O delegado titular da DH, Daniel Rosa, disse que até esta quarta (25) a perícia deve concluir qual o calibre da arma utilizada para atirar em Ágatha –e checar se o calibre é o mesmo das armas utilizadas pelos policiais naquela noite.
Também nesta terça, prestou depoimento o motorista da van onde a menina estava quando foi atingida. Ele voltou a afirmar que o tiro foi dado pela polícia. Nesta quarta os pais e o avô de Ágatha prestarão depoimento.