Polícia marca data para reconstituição da morte de Ágatha

Ágatha Félix, de 8 anos, foi morta durante operação policial no Complexo do Alemão, no Rio Crédito: Acervo pessoal

A Polícia Civil marcou para a próxima terça-feira (1) à noite, no Complexo do Alemão , a reconstituição da morte de Ágatha Félix, 8, que morreu na madrugada de sábado (21) atingida por um tiro.

Nesta terça-feira (24), quatro policiais prestaram depoimento na sede da DH (Delegacia de Homicídios). Na segunda (23), oito PMs já haviam falado à polícia.

O delegado titular da DH, Daniel Rosa, disse que até esta quarta (25) a perícia deve concluir qual o calibre da arma utilizada para atirar em Ágatha –e checar se o calibre é o mesmo das armas utilizadas pelos policiais naquela noite.