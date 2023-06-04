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No Mato Grosso do Sul

Polícia Federal apreende 800 quilos de maconha em carro de luxo

Policiais abordaram uma BMW próximo a um milharal no município de Dourados (MS) após perseguição
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 jun 2023 às 12:39

Publicado em 04 de Junho de 2023 às 12:39

Carro de luxo com 800 kg de maconha
Carro de luxo com 800 kg de maconha Crédito: PF/Divulgação
A PF (Polícia Federal) apreendeu 800 quilos de maconha em um veículo de luxo próximo a um milharal em Dourados (MS). O motorista, que abandonou o veículo, foi preso em flagrante enquanto fumava um cigarro de maconha na lavoura.
A apreensão ocorreu em uma fiscalização de rotina na tarde de sexta-feira (2). Os agentes federais encontraram um veículo BMW em alta velocidade na rodovia e, ao verificarem a placa, notaram que ela pertencia a um outro automóvel, que tinha registro de ter sido roubado.
Na perseguição, o BMW entrou numa estrada de terra que circundava um milharal e foi abandonado, de acordo com a PF.
Os policiais federais, então, iniciaram uma varredura na busca pelo motorista e o encontraram não muito distante fumando um cigarro de maconha.
Sem documentos e demonstrando estar desorientado, o homem não deixou claro se parou no local para fumar o entorpecente ou se tentava despistar os agentes que o perseguiam, segundo a polícia.
O criminoso, que foi preso em flagrante por tráfico de drogas e não teve o nome revelado, passará por novo depoimento antes de sua audiência de custódia, momento em que será novamente questionado sobre o motivo de sua parada no milharal.

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