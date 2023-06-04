Polícia Federal apreende 800 quilos de maconha em carro de luxo

Carro de luxo com 800 kg de maconha Crédito: PF/Divulgação

A PF (Polícia Federal) apreendeu 800 quilos de maconha em um veículo de luxo próximo a um milharal em Dourados (MS). O motorista, que abandonou o veículo, foi preso em flagrante enquanto fumava um cigarro de maconha na lavoura.

A apreensão ocorreu em uma fiscalização de rotina na tarde de sexta-feira (2). Os agentes federais encontraram um veículo BMW em alta velocidade na rodovia e, ao verificarem a placa, notaram que ela pertencia a um outro automóvel, que tinha registro de ter sido roubado.

Na perseguição, o BMW entrou numa estrada de terra que circundava um milharal e foi abandonado, de acordo com a PF.

Os policiais federais, então, iniciaram uma varredura na busca pelo motorista e o encontraram não muito distante fumando um cigarro de maconha.

Sem documentos e demonstrando estar desorientado, o homem não deixou claro se parou no local para fumar o entorpecente ou se tentava despistar os agentes que o perseguiam, segundo a polícia.