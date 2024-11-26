Polícia Civil do Rio faz operação para prender ex-motorista da socialite Regina Gonçalves

Regina Gonçalves é viúva do empresário Nestor Gonçalves, fundador da Copag, fabricante das famosas cartas de baralho Crédito: Reprodução/TV Globo

A Polícia Civil do Rio de Janeiro faz uma operação para prender o ex-motorista da socialite Regina Gonçalves, 88. Ele é acusado de tentativa de feminicídio, cárcere privado, violência psicológica e furto. José Marcos Chaves Ribeiro é também ex-namorado dela e está proibido de se aproximar ou ter contato com a idosa desde julho deste ano.

Parentes de Regina acusam Ribeiro de tê-la isolado em casa, no apartamento localizado no Edifício Chopin, em Copacabana. Em nota enviada ao F5, ela afirma estar aliviada e emocionada com a operação. A empresária afirma que conseguiu escapar da residência por um descuido dele. " Levantei, apanhei minha bolsa e saí pela porta dos fundos. Ele quis vir atrás, mas eu andei mais depressa que ele, pedi um táxi na esquina da [rua] Fernando Mendes e pedi ao taxista que não abrisse a porta para ele", disse ao F5 após em abril.

Ela é viúva do empresário Nestor Gonçalves, fundador da Copag, fabricante das famosas cartas de baralho. Dona de dois apartamentos no Chopin e moradora mais antiga do edifício, ela não era vista pelos vizinhos desde o ano passado, o que levantou suspeitas de que estaria sendo vítima de uma relação abusiva.