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Crimes variados

Polícia Civil do Rio faz operação para prender ex-motorista da socialite Regina Gonçalves

José Marcos Chaves Ribeiro é também ex-namorado dela e está proibido de se aproximar ou ter contato com a idosa desde julho deste ano

Publicado em 26 de Novembro de 2024 às 15:07

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 nov 2024 às 15:07
O ex-motorista da socialite Regina Gonçalves, José Marcos Chaves Ribeiro, reafirmou que os dois formavam um casal
Regina Gonçalves é viúva do empresário Nestor Gonçalves, fundador da Copag, fabricante das famosas cartas de baralho Crédito: Reprodução/TV Globo
A Polícia Civil do Rio de Janeiro faz uma operação para prender o ex-motorista da socialite Regina Gonçalves, 88. Ele é acusado de tentativa de feminicídio, cárcere privado, violência psicológica e furto. José Marcos Chaves Ribeiro é também ex-namorado dela e está proibido de se aproximar ou ter contato com a idosa desde julho deste ano.
Parentes de Regina acusam Ribeiro de tê-la isolado em casa, no apartamento localizado no Edifício Chopin, em Copacabana. Em nota enviada ao F5, ela afirma estar aliviada e emocionada com a operação. A empresária afirma que conseguiu escapar da residência por um descuido dele. " Levantei, apanhei minha bolsa e saí pela porta dos fundos. Ele quis vir atrás, mas eu andei mais depressa que ele, pedi um táxi na esquina da [rua] Fernando Mendes e pedi ao taxista que não abrisse a porta para ele", disse ao F5 após em abril.
Ela é viúva do empresário Nestor Gonçalves, fundador da Copag, fabricante das famosas cartas de baralho. Dona de dois apartamentos no Chopin e moradora mais antiga do edifício, ela não era vista pelos vizinhos desde o ano passado, o que levantou suspeitas de que estaria sendo vítima de uma relação abusiva.
A relação de Regina e Marcos teve início em 2011, quando ele foi contratado como seu motorista. A socialite é viúva do empresário Nestor Gonçalves, fundador da Copag, fabricante das famosas cartas de baralho. Segundo familiares e amigos próximos de Regina, o motorista ganhou confiança da viúva e passou a tomar conta de seus imóveis, carros e outros bens. Aos poucos, teria começado a interceptar telefonemas e impedi-la de receber visitas. Familiares e amigos divergem se os dois tinham um relacionamento amoroso. Regina tem união estável com Ribeiro desde 2021.

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