Interior de SP

PM mata a esposa e o sogro a facadas e é morto após intervenção de policiais

Vítima era presidente da Comissão da Mulher Advogada na OAB da cidadede Piraju (SP). Arma do autor do feminicídio havia sido recolhida pela Polícia Militar na noite anterior

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 10:34

A advogada Camilla Santos Silva, 32, combatia a violência contra mulheres Crédito: Reprodução

Um policial militar de 25 anos matou a esposa e o pai dela na manhã de sexta-feira (21) na cidade de Piraju, na região do Vale do Paranapanema, a cerca de 320 km da capital paulista.

O PM, que não teve o nome divulgado, invadiu a casa de Camilla Santos Silva, 32, e a atacou com golpes de faca. O agente ainda feriu o pai dela, um idoso de 65 anos. Ambos morreram. A mãe de Camilla teria se trancado em um cômodo e não foi atingida.

Policiais militares estiveram no local e visualizaram parte dos ataques. O homem foi baleado e também morreu.

A arma funcional que o agente usava havia sido recolhida pela Polícia Militar na noite anterior, após um registro de ocorrência contra ele ser elaborado na capital paulista. A SSP (Secretaria da Segurança Pública) não detalhou o que teria ocorrido para a retenção da arma.

Camilla era presidente da Comissão da Mulher Advogada da subseção da OAB no município.

Segundo o advogado Pedro Henrique de Oliveira Franco, vice-presidente da subseção Piraju, partiu dele o convite para que Camilla fizesse parte da gestão que teve início neste ano, o que foi aceito. "Ela vinha trabalhando muito bem. No Dia da Mulher organizou um evento, arrecadou patrocínio, sorteou brindes. No Outubro Rosa organizou outro evento."

Franco disse que está consternado com o ataque contra Camilla, que no começo do mês tinha promovido uma aula gratuita de defesa pessoal.

A Ordem dos Advogado do Brasil em São Paulo emitiu uma nota de pesar, assim como a subseção Piraju.

A ocorrência foi registrada no 1° Distrito Policial de Piraju como homicídio, feminicídio e violação de domicílio.

