PL agora diz que Bolsonaro volta ao Brasil na próxima quinta-feira (30)

BRASÍLIA, DF - O Partido Liberal, sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro , anunciou o seu retorno ao Brasil para a próxima quinta-feira (30), após uma temporada de quase três meses nos Estados Unidos.

Essa não é a primeira vez que uma data de retorno de Bolsonaro chega a ser anunciada. Sempre houve recuos nas ocasiões anteriores.

"Valdemar confirma retorno de Bolsonaro. Nosso Presidente Nacional, Valdemar Costa Neto, confirma a todos que Jair Bolsonaro irá retornar ao Brasil no dia 30 de março", afirma a sigla em suas redes sociais.

O ex-presidente Jair Bolsonaro deve embarcar dia 29 de março e chegar no dia seguinte ao país Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

A informação também foi confirmada à reportagem por Fabio Wajngarten, ex-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.

O ex-presidente deve embarcar em Orlando na noite do dia 29 de março, para chegar por volta de 7h do dia seguinte.

Essa, no entanto, não é a primeira vez que aliados de Bolsonaro anunciam o seu retorno ao Brasil.

"Acabou a espera! Bolsonaro vem aí! No dia 15 de março, o nosso Johnny Bravo volta para o Brasil. Já pode pendurar a bandeira verde e amarela e vestir as cores do nosso País. Juntos, vamos fazer uma oposição forte e responsável, pelo bem do nosso Brasil. Deus, pátria e família!", escreveu o primogênito de Bolsonaro.

Minutos depois escreveu: "Peço desculpas pela postagem anterior, deve ser a saudade grande! Na verdade a data de retorno do nosso líder @jairbolsonaro no dia 15/março era provável, mas não confirmada ainda. Assim que houver uma data definitiva ele mesmo divulgará, tá ok!."