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Canários-da-terra

PF resgata 400 pássaros escondidos dentro de malas em aeroporto em RR

Suspeito foi detido por agentes após animais terem sido encontrados em três malas e foi solto após pagar fiança
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 jul 2024 às 09:04

Publicado em 02 de Julho de 2024 às 09:04

PF resgata 400 pássaros escondidos dentro de malas em aeroporto em RR
PF resgata 400 pássaros escondidos dentro de malas em aeroporto em RR Crédito: Divulgação/Polícia Federal
A Polícia Federal resgatou 400 aves que estavam escondidas nas malas de um passageiro no Aeroporto Internacional de Boa Vista, em Roraima, no domingo (30).
Centenas de canários-da-terra foram encontrados na bagagem. As aves estavam condições de maus-tratos, segundo a Polícia Federal. As imagens mostram que os animais estavam divididos em gaiolas e guardados em três malas.
O passageiro foi detido. O homem foi encaminhado para a sede da Polícia Federal para a lavratura do flagrante, mas foi solto após pagar fiança.
Homem foi autuado e deve responder por crimes previstos na Lei de Crimes Ambientais. O crime foi flagrado durante um procedimento de fiscalização de rotina da Polícia Federal.
Caso similar aconteceu em junho. No dia 8 de junho, a polícia prendeu outro passageiro que tentava embarcar com 500 canários-da-terra no mesmo aeroporto. O homem também foi detido e solto após pagamento de fiança.

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