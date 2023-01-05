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Em Paraty

PF prende casal acusado de abusar sexualmente e produzir filmagens das filhas no Rio

Segundo a Polícia Federal, o casal abusava sexualmente das filhas, uma de 6 anos e outra de 1 ano e 3 meses, e gravam para divulgar os vídeos no exterior
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

05 jan 2023 às 11:49

Publicado em 05 de Janeiro de 2023 às 11:49

PF prende casal acusado de abusar sexualmente e produzir filmagens das filhas no Rio
PF prende casal acusado de abusar sexualmente e produzir filmagens das filhas no Rio Crédito: Divulgação/Polícia Federal
A Polícia Federal (PF) prendeu hoje (5) em Paraty, no sul fluminense, um homem e uma mulher acusados de abusar sexualmente das próprias filhas e divulgar os vídeos na internet. As vítimas são meninas de 6 anos e de 1 ano e 3 meses. Contra o casal, havia mandados de prisão expedidos pela Justiça Federal.
Segundo a PF, a Operação Non Matri foi iniciada a partir de informações repassadas pela Agência da União Europeia para a Cooperação Policial (Europol) ao Serviço de Repressão a Crimes de Ódio e Pornografia Infantil da PF.
Durante as investigações, os agentes analisaram os vídeos divulgados no exterior e identificaram a mãe das vítimas. Também foram cumpridos dois mandados de busca. Na residência onde o casal estava foi apreendido quatro celulares, uma câmera filmadora e equipamentos de filmagem.
Os presos responderão pelos crimes de estupro de vulnerável, previsto no Código Penal, e compartilhamento e armazenamento de pornografia infantil, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

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