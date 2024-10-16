PF prende alemão suspeito de liderar rede de ataques racistas online

Máscara com filtro químico e produto identificado como ácido bórico foram encontrados na casa do suspeito Crédito: Polícia Federal/Divulgação

Uma operação da Polícia Federal prendeu nesta segunda-feira (14), em Blumenau (SC), um alemão suspeito de liderar uma organização criminosa que propagava ameaças racistas via redes sociais.

O homem foi preso durante ação da PF de São Paulo, que investiga uma rede de promoção de crimes de ódio e atos terroristas pela internet. Foram cumpridos mandados de prisão temporária e também de busca e apreensão em uma casa em São Paulo (SP), onde o suspeito reside.

Segundo informações da Polícia Federal, os agentes encontraram na casa substâncias químicas que podem ser utilizadas para a fabricação de explosivos, dentre eles produtos identificados como ácido bórico e álcool polivinílico. Também foram encontrados uma máscara com filtro químico, documentos e equipamentos eletrônicos.