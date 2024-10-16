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Crimes de ódio

PF prende alemão suspeito de liderar rede de ataques racistas online

Segundo informações da Polícia Federal, os agentes encontraram na casa do suspeito substâncias químicas que podem ser utilizadas para a fabricação de explosivos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 out 2024 às 14:19

Publicado em 16 de Outubro de 2024 às 14:19

Máscara com filtro químico e produto identificado como ácido bórico foram encontrados na casa do suspeito
Máscara com filtro químico e produto identificado como ácido bórico foram encontrados na casa do suspeito Crédito: Polícia Federal/Divulgação
Uma operação da Polícia Federal prendeu nesta segunda-feira (14), em Blumenau (SC), um alemão suspeito de liderar uma organização criminosa que propagava ameaças racistas via redes sociais.
O homem foi preso durante ação da PF de São Paulo, que investiga uma rede de promoção de crimes de ódio e atos terroristas pela internet. Foram cumpridos mandados de prisão temporária e também de busca e apreensão em uma casa em São Paulo (SP), onde o suspeito reside.
Segundo informações da Polícia Federal, os agentes encontraram na casa substâncias químicas que podem ser utilizadas para a fabricação de explosivos, dentre eles produtos identificados como ácido bórico e álcool polivinílico. Também foram encontrados uma máscara com filtro químico, documentos e equipamentos eletrônicos.
A corporação não informou mais detalhes sobre as investigações, incluindo o motivo do suspeito estar em Blumenau. O homem foi conduzido ao presídio da cidade. Ele poderá responder pelos crimes de terrorismo, organização criminosa e por praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito com base em raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.

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