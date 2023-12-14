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Ataque hacker

PF faz operação para identificar invasores do perfil de Janja em rede social

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e quatro em Minas Gerais na manhã desta quinta-feira (14)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 dez 2023 às 11:41

Publicado em 14 de Dezembro de 2023 às 11:41

A primeira-dama Janja Lula da Silva
A primeira-dama Janja Lula da Silva Crédito: Claudio Kbene/PR
A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (14) mais uma operação para identificar os autores da invasão e uso indevido de perfil da primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, a Janja, na rede social X.
Os investigadores apuram também crimes de ódio relacionados ao caso, como postagens de caráter ofensivo contra autoridades públicas federais.
Seis mandados de busca e apreensão, sendo dois no Distrito Federal e quatro em Minas Gerais, foram cumpridos. As ordens judiciais foram expedidas pelo STF (Supremo Tribunal Federal).
Em nota, a PF afirmou que, durante as apurações, ficou constatado que os possíveis envolvidos também tinham perfis e postagens na plataforma Discord, participando de grupos que trocavam mensagens de caráter misógino e extremista.

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