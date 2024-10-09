Petrobras investiga morte de engenheira atropelada por rolo compressor no RJ

Rafaela Martins Araújo foi atropelada na segunda-feira (7) por um rolo compressor Crédito: Reprodução/Redes sociais

A Petrobras instaurou uma comissão para apurar as circunstâncias da morte de Rafaela Martins Araújo. A engenheira foi atropelada na segunda-feira (7) por um rolo compressor que perdeu o freio na base de Cabiúnas, em Macaé (a 190 km do Rio de Janeiro). O terminal terrestre de Cabiúnas recebe e armazena petróleo originado da bacia de Campos.

A investigação interna da companhia terá representantes do setor de prevenção de acidentes e do Sindipetro-NF (Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense). A 123ª DP (Macaé) da Polícia Civil do Rio também investiga a morte. Agentes já fizeram perícia e ouviram testemunhas.

O acidente ocorreu na estrada de acesso aos galpões do terminal de Cabiúnas, perto de um galpão de resíduos que estava em obras, segundo informações da Petrobras e do Sindipetro. Um rolo compressor em utilização teria perdido o freio, segundo o sindicato, e atingido Rafaela. A investigação da Petrobras deve apurar se o equipamento estava em condição adequada para uso.