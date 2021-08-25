Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • PDT aciona MP contra atos de PMs pró-Bolsonaro no dia 7 de setembro
Politização de oficiais

PDT aciona MP contra atos de PMs pró-Bolsonaro no dia 7 de setembro

O partido fala em articulação ampla e nacionalizada de militares contra as instituições democráticas; a indisciplina de polícias é um dos maiores temores de governadores
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 ago 2021 às 14:52

Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 14:52

Policia entra em ação com spray de pimenta para conter manifestantes pró e contra o governo durante manifestação em Copacabana (RJ)
Policia entra em ação com spray de pimenta para conter manifestantes pró e contra o governo durante manifestação em Copacabana (RJ) Crédito: BÁRBARA DIAS/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO
O PDT encaminhou representações a Ministérios Públicos estaduais solicitando a instauração de inquéritos que apurem a politização dos oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros nos estados.
A legenda também solicitou medidas judiciais contra a realização de manifestações coletivas de PMs e bombeiros no dia 7 de setembro, quando estão previstos atos de apoio ao governo Jair Bolsonaro.
"Não se trata de meros casos isolados de organização política, mas de uma articulação ampla e nacionalizada, em todas as regiões do país, com o fito de mobilizar contingentes militares para sair às ruas contra as instituições democráticas", afirma o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, em ofício.
A indisciplina de polícias é um dos maiores temores de governadores, que já viram o presidente Jair Bolsonaro dar apoio a amotinados na PM do Ceará e policiais atacarem sem ordem manifestantes contrários ao presidente em Recife.
"Omitindo-se os órgãos de controle diante de um contexto de alerta nacional e deterioração das instituições, está-se a assumir o risco de permitir, no próximo dia 7 de setembro, uma manifestação coletiva e antidemocrática de militares, que marcharão ao lado da militância que pede, justamente, uma intervenção militar no país", diz o PDT nas representações.
Em reunião do Fórum dos Governadores na segunda-feira (23), o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), alertou seus colegas sobre o risco de infiltração bolsonarista nas polícias estaduais.
Doria comentava e defendia o afastamento do coronel Aleksandro Lacerda, comandante de sete batalhões de Polícia Militar do interior paulista, que no fim de semana fez postagens convocando amigos para o ato bolsonarista que foi marcado pelo presidente para o 7 de Setembro.
O policial atacou o STF (Supremo Tribunal Federal), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), e chegou a chamar Doria de "cepa indiana".
O governador do Maranhão, Flávio Dino, endossou as afirmações de Doria e disse que os governadores precisam manter as polícias dentro da legalidade.

Veja Também

Cármen volta a cobrar PGR e quer manifestação em 24h sobre live de Bolsonaro

Governo de SP multa Bolsonaro por não usar máscara em manifestação

SP terá de indenizar fotógrafo atingido durante manifestação em 2003

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Jair Bolsonaro PDT governo federal Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A IA não aconteceu. A IA não está acontecendo. A IA não vai acontecer
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados