Pastor é preso por suspeito de abusar de menina em busca de 'cura com sexo'

Um pastor evangélico foi preso em flagrante por abusar de uma adolescente de 14 anos, na Vila Valqueire, zona oeste do Rio de Janeiro.
O Cidclay Cabral foi flagrado por policiais com a menina em um carro na madrugada desta terça-feira (11). Ele foi autuado por posse sexual mediante fraude. No veículo, foram encontradas duas camisinhas usadas.
O pastor, segundo a Polícia Civil, teria dito que estaria "doente" e que precisaria "ser curado através do sexo". A adolescente em questão é parente do investigado.
Em depoimento, a adolescente disse que o homem começou a abusá-la em 2022 e que ele tirou sua virgindade. Ainda, a vítima também depôs que entendeu que ela e Deus "ajudariam" o pastor a "curar" a doença dele por meio da "conjunção carnal".
A reportagem tenta localizar a defesa do pastor, mas ainda não obteve sucesso. O espaço está aberto em caso de manifestação.