Pastor é preso por suspeito de abusar de menina em busca de 'cura com sexo' Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um pastor evangélico foi preso em flagrante por abusar de uma adolescente de 14 anos, na Vila Valqueire, zona oeste do Rio de Janeiro.

O Cidclay Cabral foi flagrado por policiais com a menina em um carro na madrugada desta terça-feira (11). Ele foi autuado por posse sexual mediante fraude. No veículo, foram encontradas duas camisinhas usadas.

O pastor, segundo a Polícia Civil, teria dito que estaria "doente" e que precisaria "ser curado através do sexo". A adolescente em questão é parente do investigado.

Em depoimento, a adolescente disse que o homem começou a abusá-la em 2022 e que ele tirou sua virgindade. Ainda, a vítima também depôs que entendeu que ela e Deus "ajudariam" o pastor a "curar" a doença dele por meio da "conjunção carnal".