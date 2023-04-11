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No Rio de Janeiro

Pastor é preso por suspeito de abusar de menina em busca de 'cura com sexo'

O pastor Cidclay Cabral foi flagrado por policiais com a adolescente em um carro; vítima estava sendo abusada desde o ano passado

Publicado em 11 de Abril de 2023 às 12:56

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 abr 2023 às 12:56
Pastor é preso por suspeito de abusar de menina em busca de 'cura com sexo'
Pastor é preso por suspeito de abusar de menina em busca de 'cura com sexo' Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um pastor evangélico foi preso em flagrante por abusar de uma adolescente de 14 anos, na Vila Valqueire, zona oeste do Rio de Janeiro.
O Cidclay Cabral foi flagrado por policiais com a menina em um carro na madrugada desta terça-feira (11). Ele foi autuado por posse sexual mediante fraude. No veículo, foram encontradas duas camisinhas usadas.
O pastor, segundo a Polícia Civil, teria dito que estaria "doente" e que precisaria "ser curado através do sexo". A adolescente em questão é parente do investigado.
Em depoimento, a adolescente disse que o homem começou a abusá-la em 2022 e que ele tirou sua virgindade. Ainda, a vítima também depôs que entendeu que ela e Deus "ajudariam" o pastor a "curar" a doença dele por meio da "conjunção carnal".
A reportagem tenta localizar a defesa do pastor, mas ainda não obteve sucesso. O espaço está aberto em caso de manifestação.

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