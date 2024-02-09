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Polícia investiga

Pai e filho morrem depois de um atirar contra o outro em Mato Grosso

Mateus Pozena, de 25 anos, teria saído de caso e voltado com uma arma, sendo surpreendido pela pai que também estava armado

Publicado em 09 de Fevereiro de 2024 às 07:16

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

09 fev 2024 às 07:16
Pai e filho morrem depois de um atirar contra o outro em Mato Grosso
Pai e filho morrem depois de um atirar contra o outro em Mato Grosso Crédito: Reprodução
Pai e filho morreram após um atirar contra o outro na noite de quarta-feira 7, na zona rural de Querência, em Mato Grosso, a 912 quilômetros da capital Cuiabá.
A Polícia Civil registrou o duplo homicídio doloso de Reomar Pozena, 47 anos, e Mateus Pozena, 25 anos.
O crime teria se desencadeado após uma discussão, segundo informou o delegado Dyonis Zanotelli, responsável pelo caso. A linha de investigação sugere que Mateus teria saído e, em seguida, voltado para casa com uma espingarda calibre 28. Ele foi surpreendido pelo pai que também estava armado com uma espingarda, essa de calibre 12, e disparou contra o filho. Mesmo ferido, Mateus conseguiu efetuar um disparo que atingiu e também matou o pai.
A polícia foi acionada por volta das 22h30, encontrando os corpos no chão do assentamento. Após a constatação das mortes, eles foram periciados pela Politec (Perícia Oficial e Identificação Técnica) e liberados para necrópsia.
"Estamos instaurando inquérito policial e vamos aguardar o laudo pericial", disse o delegado. Segundo ele, a investigação continua buscando informações para esclarecer a motivação da discussão entre pai e filho.

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