Padre desaparecido é encontrado morto em riacho em Minas Gerais

Um padre que estava desaparecido havia uma semana foi encontrado morto em um riacho em Minas Gerais na tarde da sexta-feira (11). A causa da morte não é conhecida. O padre José de Sousa Carvalho estava desaparecido desde 4 de agosto. Ele foi visto pela última vez ao sair de casa de carro.

Conhecido como Padre Carvalho, vivia em Itaguara, cidade de 13 mil habitantes na região metropolitana de Belo Horizonte.

O padre José de Sousa Carvalho estava desaparecido desde 4 de agosto Crédito: Redes sociais

O corpo foi encontrado em um riacho próximo de uma rodovia na região, a MG-431, entre os municípios de Itatiaiuçu e Itaúna, a cerca de 30 minutos de Itaguara. A causa da morte ainda não é conhecida.

Familiares do padre reconheceram o corpo. A polícia pediu um exame de DNA para confirmação da identidade, devido ao avançado estado de decomposição.

A Diocese de Oliveira, onde o padre atuava, disse que aguarda esclarecimentos sobre as circunstâncias da morte. O corpo do padre Carvalho foi velado na tarde de ontem.