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Morte em MG

Padre desaparecido é encontrado morto em riacho em Minas Gerais

O padre José de Sousa Carvalho estava desaparecido desde 4 de agosto. Foi visto pela última vez ao sair de casa de carro.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 ago 2023 às 13:19

Publicado em 13 de Agosto de 2023 às 13:19

Um padre que estava desaparecido havia uma semana foi encontrado morto em um riacho em Minas Gerais na tarde da sexta-feira (11). A causa da morte não é conhecida. O padre José de Sousa Carvalho estava desaparecido desde 4 de agosto. Ele foi visto pela última vez ao sair de casa de carro.
Conhecido como Padre Carvalho, vivia em Itaguara, cidade de 13 mil habitantes na região metropolitana de Belo Horizonte.
O padre José de Sousa Carvalho estava desaparecido desde 4 de agosto
O padre José de Sousa Carvalho estava desaparecido desde 4 de agosto Crédito: Redes sociais
O corpo foi encontrado em um riacho próximo de uma rodovia na região, a MG-431, entre os municípios de Itatiaiuçu e Itaúna, a cerca de 30 minutos de Itaguara. A causa da morte ainda não é conhecida.
Familiares do padre reconheceram o corpo. A polícia pediu um exame de DNA para confirmação da identidade, devido ao avançado estado de decomposição.
A Diocese de Oliveira, onde o padre atuava, disse que aguarda esclarecimentos sobre as circunstâncias da morte. O corpo do padre Carvalho foi velado na tarde de ontem.
A polícia não informou qual a linha de investigação sobre a morte do padre.

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