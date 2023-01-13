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Atos golpistas

Pacheco pede bloqueio de contas de 38 extremistas presos por invasão do Congresso

Presidente do Senado, onde o prejuízo causado pela depredação seria de pelo menos R$ 3,5 milhões, reuniu-se nesta sexta-feira (13) com o procurador-geral Augusto Aras
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

13 jan 2023 às 18:04

Publicado em 13 de Janeiro de 2023 às 18:04

Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado
Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado Crédito: Jefferson Rudy/ Agência Senado
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), entregou à Procuradoria-Geral da República pedido para manutenção da prisão e ainda bloqueio de bens de 38 pessoas envolvidos na invasão e depredação do Congresso no domingo (8). Os citados foram detidos pela Polícia Legislativa do Congresso no dia da ocupação. O Senado estima que o prejuízo causado pela depredação seria de pelo menos R$ 3,5 milhões.
Pacheco se reuniu nesta sexta-feira (13) com o procurador-geral Augusto Aras e defendeu a punição dos envolvidos e a reparação dos danos. "A razão da nossa visita, de forma muito singela, é a apresentação dessa representação criminal contra essas pessoas que já foram identificadas e presas sem prejuízo de outras representações que possam vir a partir da identificação de novos fatos e autores de crimes, sobretudo aqueles que tenham financiado e contribuído intelectualmente para a prática desses crimes", declarou Pacheco.
Augusto Aras afirmou que foram constituídos grupos de trabalho no MPF que se debruçarão sobre os atos antidemocráticos que ocorreram no domingo, em Brasília. Segundo ele, até terça-feira (17), a Procuradoria-Geral deverá mover ações penais ou ações cautelares ou apresentar inquérito contra os acusados.
De acordo com Aras, os grupos trabalharão pela identificação da autoria e da materialidade dos fatos ilícitos cometidos e atos preparatórios. "O grupo de trabalho vai se dedicar, no final de semana, para dar uma resposta à sociedade brasileira, ao Estado Brasileiro e ao Senado Federal", garantiu.

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