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Senado Federal

Pacheco diz ter confiança em sensibilidade de Alcolumbre na CCJ sobre reforma

De acordo com o presidente do Senado, "na CCJ, nós conseguimos avançar e, quando vier ao plenário, há o meu compromisso de pautar a PEC 110 no plenário"

Publicado em 05 de Outubro de 2021 às 17:51

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

05 out 2021 às 17:51
O presidente do Congresso Nacional. Rodrigo Pacheco
O presidente do Congresso Nacional. Rodrigo Pacheco Crédito: Waldemir Barreto/Agência Senado
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), colocou o cronograma da reforma tributária sob responsabilidade da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), presidida por Davi Alcolumbre (DEM-AP). Em entrevista coletiva, Pacheco evitou se comprometer com prazos.
"É um calendário que pertence à CCJ neste momento. Tenho muito confiança na sensibilidade do presidente Davi Alcolumbre, que inclusive é o primeiro signatário da PEC", disse Pacheco. "Na CCJ, nós conseguimos avançar e, quando vier ao plenário, há o meu compromisso de pautar a PEC 110 no plenário."

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