Pacheco diz ter confiança em sensibilidade de Alcolumbre na CCJ sobre reforma

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), colocou o cronograma da reforma tributária sob responsabilidade da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), presidida por Davi Alcolumbre (DEM-AP). Em entrevista coletiva, Pacheco evitou se comprometer com prazos.

"É um calendário que pertence à CCJ neste momento. Tenho muito confiança na sensibilidade do presidente Davi Alcolumbre, que inclusive é o primeiro signatário da PEC", disse Pacheco. "Na CCJ, nós conseguimos avançar e, quando vier ao plenário, há o meu compromisso de pautar a PEC 110 no plenário."