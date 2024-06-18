Ossada de advogada sumida há quase 2 anos é achada em área do Exército no RS

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul localizou a ossada da advogada Alessandra Dellatorre, que estava desaparecida desde o dia 16 de julho de 2022

A ossada da advogada Alessandra Dellatorre foi localizada após quase dois anos Crédito: Arquivo pessoal

Ossada da vítima foi encontrada em uma área de mata entre as cidades de São Leopoldo e Sapucaia do Sul. Os restos mortais de Alessandra estavam em um terreno do 18º Batalhão de Infantaria Motorizada do Exército brasileiro e foi achado por militares que faziam trabalho de limpeza no local no dia 7 de junho.

Perícia fez exame de arcada dentária para confirmar a identificação do corpo. Após a confirmação de que se trata da advogada, a Polícia Civil do estado vai instaurar novo procedimento para apurar as circunstâncias da morte.

Corpo foi entregue aos familiares da advogada. "Encontramos a Alessandra e providenciamos a entrega do corpo para a sua família", informou o delegado Mário Souza, durante entrevista coletiva nesta terça-feira (18).

Exército disse colaborar com os investigadores e que instaurou Inquérito Policial Militar para apurar a possibilidade de algum crime militar. "O fato está sendo apurado pelos Órgãos competentes em uma investigação, outras informações deverão ser obtidas junto à Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul".