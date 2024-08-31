Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Órfãos, influencers e celebridades se despedem do X, o antigo Twitter
Adeus?

Órfãos, influencers e celebridades se despedem do X, o antigo Twitter

Eles usaram a rede - em muitos casos, ferramenta fundamental em suas carreiras - para dar tchau (ou até breve) aos seus seguidores
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

31 ago 2024 às 13:52

Publicado em 31 de Agosto de 2024 às 13:52

Anunciada na tarde desta sexta (30), a suspensão das atividades do X, o antigo Twitter, no Brasil, levou artistas e influencers a usarem a rede - em muitos casos, ferramenta fundamental em suas carreiras - para dar tchau (ou até breve) aos seus seguidores. Alguns ainda estavam confusos.
"O X vai de arrasta então?", questionou Larissa Manoela. "Estou passada, vi que o Twitter vai ser retirado do ar em 24 horas. Tô passada. Daqui a pouco vão pedir para irmos pro Snapchat", comentou MC Mirella.
Felipe Neto foi mais sucinto ("Tchau, pessoal"), enquanto Fiuk parecia pensar alto: "Eu não queria me despedir - será que a gente volta???".
X STF Elon Musk Alexandre de Moraes
O X saiu do ar no Brasil em diversos dispositivos Crédito: Folhapress
A apresentadora Adriane Galisteu parecia incrédula e optou por ouvir seus seguidores. "Gente, é isso mesmo? Não temos mais X no Brasil? O que vocês acharam disso? Quero saber a opinião de vocês", disse. "Achei que isso ia ficar num lugar que, não, no final das contas ia dar certo. Como assim?".
Foi assim, Adriane: O X saiu do ar no Brasil em diversos dispositivos, a partir das 0h deste sábado (31), após a decisão do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes que suspendeu as atividades da plataforma após a empresa não indicar um representante legal no país.
Na quarta-feira (28), Moraes intimou o dono do X, o empresário Elon Musk, a indicar em 24 horas um novo representante legal no Brasil, e afirmou que suspenderia a rede caso isso não acontecesse. Nesta sexta (30), o ministro determinou a derrubada "imediata, completa e integral" do funcionamento do X.

Veja Também

Antes do X, WhatsApp sofreu série de bloqueios no Brasil; entenda as diferenças

Bloqueio do X pode alimentar ato bolsonarista no 7 de setembro, diz consultoria

5 redes sociais para ter conta se o X, antigo Twitter, sair do ar

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Twitter Alexandre de Moraes Elon Musk
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Adolescente invade a contramão, atinge ônibus e fica ferido em Colatina
Imagem de destaque
Homem é morto a tiros por suspeitos em carro em Linhares
Imagem de destaque
Vitória estabelece novas regras para uso de bikes elétricas; veja o que muda

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados