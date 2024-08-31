Órfãos, influencers e celebridades se despedem do X, o antigo Twitter

Anunciada na tarde desta sexta (30), a suspensão das atividades do X, o antigo Twitter, no Brasil, levou artistas e influencers a usarem a rede - em muitos casos, ferramenta fundamental em suas carreiras - para dar tchau (ou até breve) aos seus seguidores. Alguns ainda estavam confusos.

"O X vai de arrasta então?", questionou Larissa Manoela. "Estou passada, vi que o Twitter vai ser retirado do ar em 24 horas. Tô passada. Daqui a pouco vão pedir para irmos pro Snapchat", comentou MC Mirella.

Felipe Neto foi mais sucinto ("Tchau, pessoal"), enquanto Fiuk parecia pensar alto: "Eu não queria me despedir - será que a gente volta???".

O X saiu do ar no Brasil em diversos dispositivos Crédito: Folhapress

A apresentadora Adriane Galisteu parecia incrédula e optou por ouvir seus seguidores. "Gente, é isso mesmo? Não temos mais X no Brasil? O que vocês acharam disso? Quero saber a opinião de vocês", disse. "Achei que isso ia ficar num lugar que, não, no final das contas ia dar certo. Como assim?".