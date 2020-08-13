  • OMS diz que não tem informações suficientes sobre vacina russa
Coronavírus

OMS diz que não tem informações suficientes sobre vacina russa

O conselheiro-sênior da Organização Mundial da Saúde acrescentou que a agência está em conversas com autoridades russas para entender melhor esse imunizante

Publicado em 13 de Agosto de 2020 às 16:03

Redação de A Gazeta

Cientistas avaliam que a mutação chamada de D614G pode auxiliar no desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19
A vacina russa não está entre as nove que inicialmente estão incluídas no portfólio da iniciativa Covax. Crédito: Edward Jenner/ Pexels
O conselheiro-sênior da Organização Mundial da Saúde (OMS), Bruce Aylward, afirmou nesta quinta-feira (13), que a entidade ainda não tem dados para avaliar a vacina desenvolvida pelo Instituto Gamaleya, da Rússia, contra o novo coronavírus.
"Não temos informações suficientes para comentar sobre ela", afirmou o conselheiro durante coletiva de imprensa. Ele acrescentou que a agência está em conversas com autoridades russas para entender melhor esse imunizante.
Aylward também informou que a vacina russa não está entre as nove que inicialmente estão incluídas no portfólio da iniciativa Covax.

