OAB e Abraji emitem nota em defesa do jornalismo após post de Bolsonaro Crédito: Alan Santos/PR

Um tuíte do presidente Jair Bolsonaro , neste domingo (10), causou repercussão por uma falha interpretativa em relação a um áudio da jornalista Constança Rezende, do jornal O Estado de São Paulo. Nele, o chefe do Executivo federal afirma que a gravação se refere a "querer arruinar a vida de Flávio Bolsonaro e buscar o impeachment do presidente Jair Bolsonaro".

No trecho divulgado, a repórter trata do caso do Fabrício Queiroz , ex-assessor do senador Flávio, filho do presidente, que teria recebido quantias indevidas na conta bancária. O áudio, gravado em inglês, revela que esta situação "pode comprometer, pode arruinar Bolsonaro", sem deixar clara qualquer intenção pessoal da jornalista.

"Na noite de domingo (10), o presidente Jair Bolsonaro fez um novo ataque público à imprensa, desta vez valendo-se de informações falsas. Isso mostra não apenas descompromisso com a veracidade dos fatos, o que em si já seria grave, mas também o uso de sua posição de poder para tentar intimidar veículos de mídia e jornalistas, uma atitude incompatível com seu discurso de defesa da liberdade de expressão. Quando um governante mobiliza parte significativa da população para agredir jornalistas e veículos, abala um dos pilares da democracia, a existência de uma imprensa livre e crítica.

A onda de ataques no domingo começou antes da manifestação do presidente. Grupos que apoiam Bolsonaro difundiram e amplificaram nas redes sociais declarações distorcidas da repórter Constança Rezende, de O Estado de S.Paulo, para alimentar a narrativa governista de que a imprensa mente quando se refere às investigações sobre as movimentações financeiras atípicas de Fabrício Queiroz, ex-motorista do senador Flávio Bolsonaro. Como é comum nesse tipo de ataque, a família de Constança também virou alvo. O grave nesse episódio é que o próprio presidente instigou esse comportamento, ao citar como indício de suposta conspiração que Constança é filha de um jornalista de O Globo.

A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) se unem neste momento no repúdio a qualquer tentativa de intimidação de jornalistas. Profissionais atacados por fazer seu trabalho terão sempre nosso apoio.

Diretoria da Abraji

Felipe Santa Cruz

Presidente do Conselho Federal da OAB

Pierpaolo Cruz Bottini