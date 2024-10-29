Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • 'O candidato para 2026 é Jair Bolsonaro', diz ex-presidente, que pretende lançar Michelle para o Senado
Ainda inelegível

'O candidato para 2026 é Jair Bolsonaro', diz ex-presidente, que pretende lançar Michelle para o Senado

Bolsonaro rejeitou a possibilidade de discutir apoio a outros nomes da direita para a presidência, como Tarcísio de Freitas ou Ronaldo Caiado; ex-primeira-dama deve ser candidata pelo DF
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

29 out 2024 às 18:02

Publicado em 29 de Outubro de 2024 às 18:02

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) reafirmou nesta terça-feira, 29, que será candidato à Presidência da República e rejeitou a possibilidade de discutir apoio a outros nomes da direita, como Tarcísio de Freitas ou Ronaldo Caiado. Ele também disse que sua esposa, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, deve ser candidata ao Senado pelo Distrito Federal em 2026.
"O candidato para 2026 é Jair Bolsonaro", disse. Questionado se o resultado das eleições municipais poderia indicar um caminho de candidatos de direita que não contassem com seu apoio, afirmou que isso é uma "utopia".
"Já tentaram várias vezes (lançar candidatura sem meu apoio), mas não conseguiram. Juntam quantas pessoas no aeroporto e batem papo? Não sabem a linguagem do povo. É uma utopia. Todos que tentaram virar líder através de likes e lacração não chegaram a lugar nenhum", disse o ex-presidente a jornalistas depois de uma visita ao gabinete da oposição no Senado.
Bolsonaro tratou sua inelegibilidade como um caso não consumado, já que ele ainda pode recorrer. Reclamou, ainda, que outras pessoas possam ser candidatas sem nenhum problema e ele, não. "O mentor de tudo o que há de errado no Brasil, não só no tocante à corrupção, é o Zé Dirceu, e ele está elegível, pode ser candidato", afirmou o ex-presidente.

Michelle candidata a senadora pelo DF

Bolsonaro disse também que sua esposa, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, deve ser candidata ao Senado pelo Distrito Federal em 2026. Apesar dessa disposição, o ex-presidente disse que Michelle "não é muito afeita à política".
"Ela não é muito afeita à política. Ela pretende, sim, disputar o Senado pelo Distrito Federal. No momento essa é a intenção nossa. Acredito que ela tenha muita chance", afirmou o ex-presidente, em entrevista a jornalistas após visitar o gabinete da oposição no Senado.
A resposta veio após o ex-presidente ser questionado sobre a possibilidade de Michelle ser candidata à Presidência da República, caso sua inelegibilidade seja confirmada.

Veja Também

Bolsonaro vai ao Senado negociar anistia ao 8/1 e a ele próprio

STF mantém decisão de Alexandre de Moraes que retém passaporte de Bolsonaro

Inelegível, Bolsonaro diz ao lado de Tarcísio que é o candidato da direita em 2026

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro Michelle Bolsonaro Senado Federal Presidência Ex-presidente
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Causas impossíveis? 7 orações poderosas para situações difíceis
All Stars Jazz Band será formada exclusivamente para o festival
Itaúnas: festival de jazz e blues gratuito terá banda criada exclusivamente para o evento
Imagem de destaque
'Indústria paralela' orienta imigrantes a fingirem ser gays para obterem asilo, mostra investigação da BBC

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados