Nunes Marques é homenageado durante primeira sessão no STF

Kassio Nunes é o novo ministro Supremo Tribunal Federal (STF) Crédito: Samuel Figueira/TRF 1ª Região

O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), participou hoje (10) de sua primeira sessão na Segunda Turma. Com a posse, Marques passou a integrar o colegiado, responsável pelo julgamento dos processos.

Na abertura da sessão, na condição de presidente do colegiado, Gilmar Mendes saudou a chegada do ministro e ressaltou sua qualificação profissional. Desejo a Vossa Excelência que a aventura dos acontecimentos de uma vida dedicada à Justiça ilumine cada passo de vossos caminhos nesta Suprema Corte.

Ricardo Lewandowski disse que sempre acompanhou trabalho de Nunes Marques antes do ingresso no STF. Desejo que Vossa Excelência tenha muito êxito nas lides no STF e seja muito feliz daqui por diante em sua vida pessoal.

A ministra Cármen Lúcia disse que o ministro vai honrar o cargo no Supremo. Desejo que nessa passagem na Segunda Turma, Vossa Excelência sinta-se como um dos pares.

Após receber os cumprimentos, Nunes Marques agradeceu as boas vindas e o apoio recebido durante o processo de nomeação. Vossas Excelências vão ter a oportunidade de perceber que eu falo muito pouco. Não sou muito fã da minha própria voz.