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Atos bolsonaristas

Nunca vi clima tão hostil, diz jornalista argentina insultada em ato antidemocrático em SP

Carolina Amoroso estava cobrindo a manifestação bolsonarista, em São Paulo, quando manifestantes começaram a cercar e gritar ofensas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 nov 2022 às 12:15

Publicado em 04 de Novembro de 2022 às 12:15

 A jornalista do canal TodoNotícias, o mais importante da Argentina, Carolina Amoroso, foi insultada e cercada em São Paulo por um grupo de manifestantes bolsonaristas que lhe gritavam: "Fora, Argentina", "Fernández é um lixo" e "Não queremos argentinos aqui".
Nunca vi clima tão hostil, diz jornalista argentina insultada em ato antidemocrático em SP
Nunca vi clima tão hostil, diz jornalista argentina insultada em ato antidemocrático em SP Crédito: Reprodução
Carolina continuou fazendo seu relato cercada de manifestantes que a cobriam com a bandeira do Brasil e usavam quepes militares enquanto sofriam empurrões dos que tentavam impedir que ela fosse agredida.
O comando no canal, ao vivo desde Buenos Aires, pedia que ela se retirasse do local por sentir que, por detrás dela, parecia planejar-se um ataque maior.
"Acharam melhor que eu saísse daí, e com muita razão. Isso nos deixa muito mal, eu só estava fazendo meu trabalho e pedindo às pessoas isso. Mas não queriam me ouvir", disse.
Toda vez que a jornalista tentava falar com os manifestantes, começava-se um coro de "meios vendidos".
Ela, que recentemente esteve cobrindo a Guerra da Ucrânia e atravessou o perigoso estreito de Darién, com imigrantes venezuelanos e haitianos em uma região comandada por facções criminosas, disse que nunca havia atravessado um "clima tão hostil".
Por fim, um dos manifestantes que decidiu ajudar a equipe levou Carolina e seus colegas até a saída da manifestação. Um caso parecido havia ocorrido no primeiro turno, quando o jornalista Diego Iglesias, da IP TV, havia sido questionado por Jair Bolsonaro sobre de onde vinha. Ao escutar: "da Argentina", o presidente respondeu: "Volte para o seu país".

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