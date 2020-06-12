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Monitoramento da doença

Números de casos e mortes no Brasil ainda são altos e quadro preocupa, diz OMS

Diretor executivo da organização afirmou que  OMS e seu braço regional têm monitorado os casos diários no Brasil, inclusive a taxa de ocupação das UTIs
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jun 2020 às 15:20

Publicado em 12 de Junho de 2020 às 15:20

Cariacica - ES - Sepultamento de vítima da covid-19 no cemitério Jardim da Saudade em Nova Rosa da Penha.
Cariacica - ES - Sepultamento de vítima da covid-19 no cemitério Jardim da Saudade em Nova Rosa da Penha. Crédito: Vitor Jubini
Diretor executivo da Organização Mundial de Saúde (OMS), Michael Ryan destacou nesta sexta-feira, 12, o quadro no Brasil. Questionado sobre sugestão recente do presidente Jair Bolsonaro de que seguidores deveriam entrar em hospitais para verificar a taxa de ocupação, Ryan não comentou a fala do líder, mas voltou a dizer que a situação no País "preocupa".
O diretor executivo da OMS afirmou que os números de novos casos e de mortes "continuam a ser altos" em solo brasileiro.
Ele disse que a OMS e seu braço regional têm monitorado os casos diários no Brasil, inclusive a taxa de ocupação das UTIs. "Na maioria das regiões a taxa está abaixo de 80%", apontou, mas também advertiu: "É evidente que algumas áreas no Brasil enfrentam grande pressão sobre seus sistemas de cuidados intensivos".
Ryan disse, portanto, que o sistema como um todo no país não está sob pressão, mas que há essa pressão em algumas áreas.
Ele lembrou também que há diferentes níveis de infecção em diferentes partes do país, mencionando o Estado do Amazonas como uma área que mereceu destaque recente pelo avanço da doença. "Claramente, o sistema de saúde (do Brasil) precisa de apoio significativo para lidar com a situação", recomendou.

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