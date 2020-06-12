Números de casos e mortes no Brasil ainda são altos e quadro preocupa, diz OMS

Cariacica - ES - Sepultamento de vítima da covid-19 no cemitério Jardim da Saudade em Nova Rosa da Penha. Crédito: Vitor Jubini

O diretor executivo da OMS afirmou que os números de novos casos e de mortes "continuam a ser altos" em solo brasileiro.

Ele disse que a OMS e seu braço regional têm monitorado os casos diários no Brasil, inclusive a taxa de ocupação das UTIs. "Na maioria das regiões a taxa está abaixo de 80%", apontou, mas também advertiu: "É evidente que algumas áreas no Brasil enfrentam grande pressão sobre seus sistemas de cuidados intensivos".

Ryan disse, portanto, que o sistema como um todo no país não está sob pressão, mas que há essa pressão em algumas áreas.