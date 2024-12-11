Novo procedimento minimiza riscos e foi divulgado a pedido de Lula, diz médico

Ele ressaltou que o procedimento não é uma nova cirurgia, e sim um cateterismo, e que sua divulgação em novo boletim médico nesta quinta-feira ocorreu a pedido do próprio mandatário e da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja

Lula está internado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo Crédito: Ricardo Stuckert / PR

O presidente está internado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo após realizar cirurgia de emergência após a constatação de hemorragia intracraniana na terça-feira (10).Segundo os médicos que o atenderam, o procedimento foi bem-sucedido.

Apesar de ele estar na UTI (unidade de terapia intensiva), não há previsão de afastamento formal da Presidência da República.

"É um procedimento relativamente simples. Este procedimento está marcado para amanhã de manhã, nós divulgaríamos para vocês na entrevista amanhã de manhã. Porém o presidente e a dona Janja fizeram questão de colocar no boletim antes o procedimento", afirmou Kalil.

Segundo o médico, a evolução é "extremamente boa".

"Como nós divulgamos o boletim de manhã e não estávamos decididos, o próprio presidente pediu pela divulgação à imprensa."

Segundo Kalil, o cateterismo demora em torno de uma hora e não atrasa a expectativa de alta, de uma semana. Disse que não houve mudanças no estado de saúde de Lula entre os dois boletins.

A hemorragia de Lula decorreu de hematoma formado após quase dois meses de uma queda no Palácio da Alvorada, em 19 de outubro. Na ocasião, Lula caiu de um banco ao cortar as unhas, segundo seu relato, e teve que receber pontos na nuca. Desde então, tem feito exames periódicos de acompanhamento.

Segundo eles, o petista chegou lúcido e orientado ao hospital após sentir mal-estar e náuseas e apresentar sintomas similares aos de uma gripe.

Ainda de acordo com a equipe médica, foi constatado um hematoma de três centímetros, localizado entre o cérebro e uma das três membranas (ou meninges) que o envolvem.

Para tratar o problema, foi realizado um procedimento chamado trepanação, que consiste na remoção de um coágulo por meio de um dreno colocado em um orifício aberto no crânio do paciente.