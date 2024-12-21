Nova tempestade deixa SP em estado de atenção; 186 mil estão sem luz

Depois das fortes chuvas e rajadas de vento que atingiram São Paulo na sexta-feira (20), 186 mil residências continuavam sem luz em toda a região Metropolitana da capital paulista até as 14h deste sábado (21). A situação, porém, ainda pode piorar, já que voltou a chover forte, e a cidade entrou em estado de atenção.

No início, o número de casas sem energia chegou a ultrapassar 666 mil. Agora a Enel afirmou que seguia trabalhando para normalizar o serviço para clientes restantes ainda afetados.

Chuva e alagamento no bairro dos Jardins, em São Paulo Crédito: Igor Gielow | Folhapress

"As rajadas de vento de mais de 80 km/h que atingiram algumas áreas da concessão provocaram quedas de galhos, árvores e danificaram alguns trechos da rede elétrica. Cerca de 70% das ocorrências registradas foram causadas pelo contato com a vegetação", informou a companhia.

A Enel disse ainda que acionou antecipadamente seu plano de contingência, com reforço das equipes em campo, que seguirão trabalhando 24h para reconstruir os trechos de rede danificados e restabelecer o serviço para todos os clientes. A companhia também está atuando com motoeletricistas em alguns locais para agilizar o atendimento. Mais de 100 quedas de árvores foram notificadas no Estado.