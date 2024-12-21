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Sudeste

Nova tempestade deixa SP em estado de atenção; 186 mil estão sem luz

Rajadas de vento de mais de 80 km/h provocaram quedas de galhos, árvores e danificaram alguns trechos da rede elétrica

Publicado em 21 de Dezembro de 2024 às 16:38

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 dez 2024 às 16:38
Depois das fortes chuvas e rajadas de vento que atingiram São Paulo na sexta-feira (20), 186 mil residências continuavam sem luz em toda a região Metropolitana da capital paulista até as 14h deste sábado (21). A situação, porém, ainda pode piorar, já que voltou a chover forte, e a cidade entrou em estado de atenção.
No início, o número de casas sem energia chegou a ultrapassar 666 mil. Agora a Enel afirmou que seguia trabalhando para normalizar o serviço para clientes restantes ainda afetados.
Chuva e alagamento no bairro dos Jardins, em São Paulo
Chuva e alagamento no bairro dos Jardins, em São Paulo Crédito: Igor Gielow | Folhapress
"As rajadas de vento de mais de 80 km/h que atingiram algumas áreas da concessão provocaram quedas de galhos, árvores e danificaram alguns trechos da rede elétrica. Cerca de 70% das ocorrências registradas foram causadas pelo contato com a vegetação", informou a companhia.
A Enel disse ainda que acionou antecipadamente seu plano de contingência, com reforço das equipes em campo, que seguirão trabalhando 24h para reconstruir os trechos de rede danificados e restabelecer o serviço para todos os clientes. A companhia também está atuando com motoeletricistas em alguns locais para agilizar o atendimento. Mais de 100 quedas de árvores foram notificadas no Estado.
Segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo, as rajadas de vento ficaram na casa dos 85km/h. Em razão das condições, voos foram transferidos do aeroporto de Congonhas.

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