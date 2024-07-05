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No Paraná

Nota de R$ 420 com desenho de maconha e bicho-preguiça é apreendida

O valor da nota falsa seria uma referência às 4h20, que é conhecido entre os usuários de maconha como o horário de consumo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 jul 2024 às 11:25

Publicado em 05 de Julho de 2024 às 11:25

Nota de R$ 420 com desenho de maconha e bicho-preguiça é apreendida no PR
Nota de R$ 420 com desenho de maconha e bicho-preguiça é apreendida no PR Crédito: Divulgação/Polícia Militar
A Polícia Militar apreendeu uma nota falsa de R$ 420 durante abordagem realizada em Curitiba na noite de quarta-feira (3).
Nota de R$ 420 tem desenho de folha de maconha e de um bicho-preguiça. O valor da nota falsa seria uma referência às 4h20, que é conhecido entre os usuários de maconha como o horário de consumo.
Dono da nota também levava crack e cocaína. O homem foi abordado no bairro Boqueirão após tentar fugir de uma viatura. Durante a revista, os agentes encontraram 46 pedras de crack e 39 pinos de cocaína em uma lata. Além da nota falsa de R$ 420, o homem carregava R$ 143,25 em dinheiro trocado.
Homem foi preso por posse e tráfico de drogas. O suspeito foi encaminhado à Central de Flagrantes para providências cabíveis, segundo a Polícia Militar.
A reportagem tenta contato com a Polícia Civil para mais informações sobre o caso. Como o nome do suspeito não foi divulgado, não foi possível localizar a defesa dele. O espaço segue aberto para manifestação.
OUTRO CASO SEMELHANTE
Nota de R$ 420 já havia sido apreendida em agosto de 2022, no Acre. Na ocasião, a Polícia Federal apreendeu a cédula durante operação contra dois suspeitos de integrar facção criminosa em Rio Branco.
Uma planta de maconha e um bicho-preguiça também foram estampados na nota. As imagens foram classificadas como "uma clara sátira" pela PF. Do outro lado da cédula falsa, a efígie da República aparece soltando fumaça pela boca.

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