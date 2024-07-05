Nota de R$ 420 com desenho de maconha e bicho-preguiça é apreendida no PR Crédito: Divulgação/Polícia Militar

A Polícia Militar apreendeu uma nota falsa de R$ 420 durante abordagem realizada em Curitiba na noite de quarta-feira (3).

Nota de R$ 420 tem desenho de folha de maconha e de um bicho-preguiça. O valor da nota falsa seria uma referência às 4h20, que é conhecido entre os usuários de maconha como o horário de consumo.

Dono da nota também levava crack e cocaína. O homem foi abordado no bairro Boqueirão após tentar fugir de uma viatura. Durante a revista, os agentes encontraram 46 pedras de crack e 39 pinos de cocaína em uma lata. Além da nota falsa de R$ 420, o homem carregava R$ 143,25 em dinheiro trocado.

Homem foi preso por posse e tráfico de drogas. O suspeito foi encaminhado à Central de Flagrantes para providências cabíveis, segundo a Polícia Militar.

A reportagem tenta contato com a Polícia Civil para mais informações sobre o caso. Como o nome do suspeito não foi divulgado, não foi possível localizar a defesa dele. O espaço segue aberto para manifestação.

OUTRO CASO SEMELHANTE

Nota de R$ 420 já havia sido apreendida em agosto de 2022, no Acre. Na ocasião, a Polícia Federal apreendeu a cédula durante operação contra dois suspeitos de integrar facção criminosa em Rio Branco.