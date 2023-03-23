  • Ninguém acerta os números da Mega-Sena e prêmio sobe para R$ 63 milhões
Confira as dezenas

Ninguém acerta os números da Mega-Sena e prêmio sobe para R$ 63 milhões

As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 19h desse sábado (18), em casas lotéricas e pela internet
Agência FolhaPress

Publicado em 

23 mar 2023 às 10:53

Fila da Mega-Sena
Apostadores fazem fila em casa lotérica.
A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta quarta-feira (22) o prêmio 2576 da Mega-Sena. Se o ganhador acertar sozinho as seis dezenas no próximo concurso, levará o valor de R$ 63 milhões.
Os números sorteados no Espaço da Sorte, na avenida Paulista, em São Paulo, foram: 29 - 32 - 33 - 35 - 38 - 43.
A aposta simples para a Mega-Sena custa R$ 4,50 e pode ser feita em uma casa lotérica ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa.
A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 4,50) da Mega-Sena é de uma em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 31,50), a chance sobe para uma em 7,1 milhões.
O maior prêmio regular já pago foi em 1º de outubro de 2022, no concurso 2.525, quando duas apostas ganhadoras dividiram R$ 317.853.788,53. Naquela ocasião, a Mega estava acumulada havia 14 concursos consecutivos.

Veja como jogar

Pelo site
  • Acesse o site Loterias Online
  • Confirme se tem mais de 18 anos. Depois, clique em "acessar", no canto superior direito. Se for o primeiro acesso, cadastre-se. Caso contrário, faça seu login usando CPF e senha
  • Role a tela para baixo e, na opção da Mega-Sena, clique no ícone "Aposte Agora!"
  • Escolha as dezenas que quer apostar Informe se quer apostar com mais números e se quer ativar a surpresinha e/ou a teimosinha
  • Quando acabar tudo, clique em "colocar no carrinho", logo abaixo
  • Quando o valor total da compra for superior a R$ 30, selecione a opção "ir para pagamento", do lado direito
  • Informe os dados do seu cartão de crédito e confirme a compra
  • Após o sorteio, entre no site, faça login e clique em "minha conta"
  • Em seguida, em "apostas" e, depois, em "conferir apostas"
  • Se você tiver ganhado, irá aparecer o prêmio que receberá e os procedimentos para retirada
Pelo aplicativo
  • Baixe o aplicativo Loterias Caixa, disponível gratuitamente para Android e iOS
  • Após a introdução, faça login ou cadastre-se
  • Na tela inicial, localize a Mega-Sena e clique em "aposte"
  • Selecione as dezenas desejadas e informe se quer usar mais números e se pretende ativar a teimosinha e a surpresinha
  • Quando acabar, selecione "adicionar ao carrinho de apostas", na parte de baixo da tela
  • Assim como no site, o valor mínimo é de R$ 30. Se não deu esse valor, volte ao início e faça outros jogos até atingir a quantia. Ao terminar, clique em "carrinho de apostas"
  • Confira as apostas e, se estiver tudo certo, vá em "avançar para a forma de pagamento"
  • Informe os dados do cartão e clique em "apostar e autorizar cobrança"
  • Depois do sorteio, acesse o aplicativo. Abra o menu, clicando no botão no canto superior esquerdo e escolha "minha área" e, em seguida, "minhas apostas". Nessa área irá aparecer se você ganhou ou não
Pelo Internet Banking
  • Acesse a plataforma do Internet Banking com seu login e senha
  • Clique em loterias
  • Escolha Mega-Sena e depois apostar (o limite para esta forma de aposta é de R$ 500 por dia, das 7h às 22h, limitado ao horário limite para fechamento das apostas)
  • Selecione a quantidade de números do seu jogo (de 6 a 9 por cartela)
  • Escolha suas dezenas e clique em "incluir aposta"
  • Se quiser, repita essa operação para completar três jogos e então clique em "finalizar"
  • Então, é só digitar os seis números de sua senha eletrônica para confirmar o pagamento
  • Depois é só voltar à tela inicial das loterias e clicar em "minhas apostas" para confirmar os jogos realizados.

