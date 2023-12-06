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Devido as secas

Navio petroleiro tomba no Rio Amazonas

Marinha do Brasil informou que não há registro de desaparecidos ou feridos nem indícios de poluição hídrica no local.

Publicado em 06 de Dezembro de 2023 às 17:40

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

06 dez 2023 às 17:40
Um navio petroleiro tombou no meio do Rio Amazonas, na segunda-feira (4). Segundo a Marinha, o acidente com o navio mercante Minerva Rita ocorreu após a embarcação errar o caminho e passar por uma área rasa devido à estiagem no Canal do Guajará, na região do Tabocal. Não há registro de desaparecidos, mortos ou feridos e nem indícios de poluição hídrica no local.
Navio tomba no meio do Rio Amazonas Crédito: Foto: Divulgação
Após tomar conhecimento do acidente, segundo a Marinha, o Capitão dos Portos da Amazônia Ocidental sobrevoou o local, a bordo de uma aeronave do 1° Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral do Noroeste (EsqdHU-91), para averiguar o ocorrido.
Notícias relacionadas:Auxílio a pescador atingido por seca no Norte começa a ser pago hoje .Ribeirinhos no Amazonas reclamam de falta de assistência durante seca.O local é apontado como um ponto crítico para a passagem de grandes navios, devido à seca que atinge o estado do Amazonas. A navegação na região não foi afetada e ainda não há previsão de retirada da embarcação.
O petroleiro transportava carga da refinaria Ream, do grupo Atem, mas não pertencia ao grupo.
“Será instaurado inquérito a fim de apurar as causas, circunstâncias e possiíveis responsáveis. Assim que concluído, e cumpridas as formalidades legais, o inquérito será encaminhado ao Tribunal Marítimo, que fará a devida distribuição e autuação”, diz nota do Comando do 9° Distrito Naval da Marinha, que abrange os estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima.

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