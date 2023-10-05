'Navio mais bonito do mundo' chega ao Brasil e terá visitação gratuita

O veleiro Amerigo Vespucci, da Marinha da Itália, abrirá as portas para visitação gratuita do público nos portos de Fortaleza e do Rio de Janeiro. Considerado o navio mais bonito do mundo, ele chegou no Brasil nesta quarta-feira (4) para divulgar a cultura e as tradições marítimas italianas.

A embarcação atracou no Píer 106 do Porto de Mucuripe, na capital cearense, onde ficará até 8 de outubro. Depois, o navio parte para sua próxima parada, de 20 a 24 de outubro no Rio.

Vespucci, o navio mais bonito do mundo, tem 100 metros de comprimento Crédito: @ItálianoBrasil no X

A passagem do veleiro em águas brasileiras faz parte da turnê de volta ao mundo que durará, ao todo, 20 meses. A tripulação partiu do porto de Gênova (na Itália), em 1º de julho deste ano. Até fevereiro de 2025, o Vespucci vai passar por cinco continentes, três oceanos, 28 países e 31 portos.

Durante a visitação guiada, o público poderá conhecer todas as curiosidades e funcionalidades do navio de mais de 100 metros de comprimento, 21 de largura e 28 de altura. Usado como navio-escola desde 6 de junho de 1931, é a unidade mais longeva a serviço da Marinha Militar italiana.

"Ao desafio da viagem se soma a oportunidade de trazer um pedaço da Itália (...) da arte à tecnologia de ponta, dos produtos locais à culinária, à cultura, com tudo o que o 'made in Italy' representa e que faz da 'italianidade' uma marca única, apreciada em todo o mundo", diz o capitão Giuseppe Lai, comandante do Amerigo Vespucci.

Em Fortaleza, o navio ficará ancorado no Píer 106 do Porto de Mucuripe e será aberto ao público, no dia 7, das 10h30 às 17h. "Esta iniciativa representa mais um testemunho da relevância do intercâmbio cultural, tecnológico e científico entre Itália e Brasil", disse o embaixador da Itália no Brasil, Francesco Azzarello.

"Embaixada flutuante" da Itália

Com o lema "Não quem começa, mas quem persevera", o navio Amerigo Vespucci fica alocado no porto La Spezia, na região italiana de Ligúria. Todos os anos, o veleiro realiza atividades de formação de alunos da Academia Naval e do Colégio Naval italiano.

De 1931 a 2022, a embarcação fez 86 campanhas de instrução a alunos da Academia Naval. Essas ações acontecem no verão, geralmente em portos estrangeiros, e têm duração média de três meses.

Durante as viagens, são ensinadas aos alunos a bordo as regras básicas da vida no mar, englobando conhecimentos de marinharia, condução da unidade, operação do motor e equipamentos auxiliares, além da gestão de questões logísticas, administrativas e sanitárias. Também são organizadas conferências e aulas ministradas pelos tripulantes e pesquisadores locais.