'Não há limitações', diz cego eleito deputado federal pelo ES

Felipe Rigoni, deputado federal eleito pelo Espírito Santo, durante visita ao Congresso Crédito: Divulgação/assessoria

O linharense Felipe Rigoni Lopes (PSB), 27 anos, se elegeu como o segundo deputado federal mais votado do Espírito Santo, com 84.405 votos. Cego desde os 15 anos, ele ressaltou que sua vitória representa a abertura de espaço na política para pessoas que realmente representam os brasileiros.

"A gente necessita de pessoas que nos representem e não há limitações para isso", afirmou, em entrevista ao Gazeta Online, nesta segunda-feira (08), um dia após a eleição.

Pelo menos desde a criação da Coordenação de Acessibilidade da Câmara, em 2004, não houve nenhum deputado com alguma deficiência visual declarada. Segundo levantamento do próprio Felipe Rigoni, ele é o primeiro deputado federal cego da História do Brasil.

Rigoni disse que ficou surpreso com a votação expressiva que o elegeu, afirmou que vai honrar o eleitorado capixaba e prometeu que vai recusar o auxílio-moradia a que os parlamentares têm direito. Ele também afirmou que vai abrir processo seletivo para contratar seus assessores, afastando a possibilidade de troca de favores.

O deputado federal eleito também disse que seu primeiro projeto na Câmara Federal vai ser a respeito de uma reforma tributária para o país.

Foi uma surpresa enorme ficar em segundo lugar, me candidatando pela primeira vez. Sei que será uma responsabilidade enorme, pois estou abrindo espaço para pessoas que representam os brasileiros Felipe Rigoni

CANDIDATURA

A ideia de se candidatar a deputado federal, de acordo com Rigoni, veio como proposta de conclusão do curso de mestrado em Políticas Públicas na Universidade de Oxford, na Inglaterra.

"O fim do meu mestrado foi a campanha eleitoral. O relatório que irei entregar na Universidade será baseado em como fazer uma campanha honesta e eficiente em um contexto político brasileiro distorcido como o nosso. Cheguei no Brasil no dia 25 de junho e me candidatei a deputado federal para colocar as minhas ideias em prática. Percebi que o que transforma as pessoas são os ambientes em que elas vivem e as oportunidades. Por isso, me candidatei para mostrar que é possível transformar a política em um ambiente de oportunidade para os cidadãos. Em pouco mais de três meses, nos tornamos em um dos candidatos mais votados do Estado. Falo em nós porque o Felipe é uma construção coletiva com a ajuda das pessoas. Nessa campanha, por exemplo, contei com a ajuda de mais de 2 mil voluntários", contou.

DIFICULDADES

Rigoni perdeu a visão aos 15 anos, após enfrentar problemas sucessivos nos olhos, como infecções, cataratas e descolamentos de retina.

"Foi muito duro lidar com a cegueira no início porque eu não aceitava. Eu era muito introspectivo, mas não desisti dos sonhos de transformar também a vida das pessoas. Na época do vestibular, passei na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e na Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop), em Minas Gerais. Aí, vi que realmente era possível. A educação me transformou. Fui morar em uma república, em Ouro Preto, com 14 pessoas e também recebi toda a assistência necessária na Ufop, onde fui o primeiro cego a se formar na universidade. A minha deficiência nunca foi problema lá e isso me ajudou muito. Por isso, tenho Ouro Preto como o meu santuário. A maior dificuldade enfrentei quando fui fazer intercâmbio nos Estados Unidos, em 2009, para aprender inglês. Lá, eu ficava muito sozinho e aprendi a pedir ajuda às pessoas. É quando a pessoa está mais vulnerável que mostra quem realmente é e como pode melhorar. Lá, entendi que nada é tão poderoso como a conexão com as pessoas", relembrou.

VOTAÇÃO EXPRESSIVA

Rigoni disse que ficou surpreso com os 84.405 mil votos que obteve ao se candidatar pela primeira vez e prometeu honrar a confiança depositada pelos capixabas nele.

"Trabalhamos muito, mas estou extasiado de felicidade e gratidão. Foi uma surpresa enorme ficar em segundo lugar, me candidatando pela primeira vez. Sei que será uma responsabilidade enorme, pois estou abrindo espaço para pessoas que representam os brasileiros. A gente necessita de pessoas que nos representem e não há limitações para isso. Podem ter certeza que irei trabalhar para fazer da política algo melhor. O Brasil tem jeito e nós vamos mostrar isso", afirmou o deputado federal eleito.

PROPOSTAS

Rigoni ressaltou que seu primeiro projeto na bancada federal será pela reforma tributária do país.

"Minha primeira proposta é trabalhar na reforma tributária, por conta da situação econômica do país. Vou sugerir o projeto do economista brasileiro Bernad Appy para transformar o sistema com impostos que sejam justos, simples e eficientes. Hoje, estamos estrangulando as empresas e os cidadãos com tanta carga tributária", disse.

BENEFÍCIOS

Rigoni também afirmou que abrirá mão de vários benefícios concedidos a parlamentares, pois o atual salário de um deputado federal, que corresponde a R$ 33,7 mil, já representa uma quantia suficiente, diz. Além disso, os parlamentares têm direito a outros benefícios, como auxílio-moradia, cota parlamentar e verba de gabinete, que dá direito à contratação de até 25 assessores.

"Temos direito a 25 assessores, mas limitaremos a 15 assessores. Isso, mediante à realização de um processo seletivo a nível nacional que irei abrir para selecionar os melhores do país para estarem comigo. Vou abrir mão de outros benefícios como auxílio-moradia, pois o salário será suficiente para custear todos os meus gastos", prometeu.