'Não há decisão sobre data de volta às aulas em SP', diz secretário

Em fase de flexibilização da quarentena, o governo João Doria (PSDB) informou nesta sexta-feira (5) que ainda não há decisão sobre a data de volta às aulas nas escolas de São Paulo.
"Não há ainda decisão sobre a data de volta, a orientação é do governo e depende da evolução da pandemia no estado", disse Haroldo Rocha, secretário executivo da Secretaria Estadual de Educação.
Rocha reafirmou que a volta às aulas será feita de forma escalonada e regionalizada, com a retomada das atividades presenciais inicialmente para apenas 20% dos estudantes, depois para 50% até atingir 100%.