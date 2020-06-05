  • 'Não há decisão sobre data de volta às aulas em SP', diz secretário
Impactos na Educação

'Não há decisão sobre data de volta às aulas em SP', diz secretário

Executivo da Secretaria Estadual de Educação, Haroldo Rocha reafirmou que a volta às aulas será feita de forma escalonada e regionalizada
Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jun 2020 às 14:20

São Paulo é o estado com maior número de infectados pela Covid-19 no país  Crédito: Rovena Rosa | Agência Brasil
Em fase de flexibilização da quarentena, o governo João Doria (PSDB) informou nesta sexta-feira (5) que ainda não há decisão sobre a data de volta às aulas nas escolas de São Paulo.
"Não há ainda decisão sobre a data de volta, a orientação é do governo e depende da evolução da pandemia no estado", disse Haroldo Rocha, secretário executivo da Secretaria Estadual de Educação.
Rocha reafirmou que a volta às aulas será feita de forma escalonada e regionalizada, com a retomada das atividades presenciais inicialmente para apenas 20% dos estudantes, depois para 50% até atingir 100%.

