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Senado Federal

Não desistam do Brasil, diz Rodrigo Pacheco em evento do FMI

O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco,  listou as reformas feitas no país diante de representantes de bancos e de investidores

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 14:59

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 abr 2021 às 14:59
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco Crédito: Pedro França/Agência Senado
Em evento organizado pelo FMI (Fundo Monetário Internacional) nesta segunda-feira (5), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), pediu que as expectativas positivas em relação ao Brasil não sejam abandonadas.
"Faço um breve registro a todos aqueles do Brasil e fora do Brasil que enxergam o nosso país como um país de boas expectativas para o futuro que não desistam dessa expectativa", disse Pacheco.
"Gostaria de fazer um balanço muito importante do que foi a estrutura do Brasil nos últimos cinco anos, o tempo que estou na política, quatro anos como deputado federal e agora dois anos e três meses como senador e hoje presidente do Senado, o quanto houve de melhora no ambiente brasileiro proporcionado pelo Congresso e pelo governo federal", continuou.
"Fizemos nesse período de cinco anos uma substancial reforma trabalhista, que mudou significativamente as relações de trabalho entre empregador e empregado, somada à reforma da CLT também aprovamos uma lei de terceirização", completou.
Pacheco também listou as aprovações da reforma da Previdência, da reforma política (em 2017), além de projetos como o da autonomia do Banco Central e o marco do saneamento básico.
Chamado de "Spring Meetings", o evento reúne centenas de investidores internacionais e representantes de bancos.

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