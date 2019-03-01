Mulheres passam a ser aceitas em curso de pós-graduação em maçonologia

Símbolo da Maçonaria Crédito: Pixabay

Antes limitado a "irmãos maçons", ou seja, apenas homens que integrem alguma ordem dessa fraternidade, um curso de pós-graduação a distância dedicado ao ensino da maçonologia passou a aceitar qualquer pessoa que tenha nível superior completo. Inclusive mulheres, historicamente vetadas na maçonaria.

A decisão de abrir a pós para todos veio após a Folha de S.Paulo publicar uma reportagem nesta quinta-feira (28) sobre a especialização validada pelo MEC (Ministério da Educação) e oferecida pelo Uninter, um dos maiores grupos universitários do país, por 17 parcelas de R$ 127,30 (R$ 2.164) mais R$ 49,90 de matrícula.

Segundo Jorge Bernardi, professor no curso e candidato da Rede ao governo do Paraná, a turma que começa na semana que vem - a terceira da pós - "não é mais restrita só aos maçons".

Chanceler da Uninter e candidato a senador pelo PSL, Wilson Picler reuniu o Conselho Acadêmico do grupo "e determinou que as aulas fossem abertas ao público em geral", diz Bernardi.

Antes, o pró-reitor de pós-graduação da Uninter, Nelson Pereira Castanheira, havia dito à reportagem que "a maçonaria considerada regular no Brasil só aceita membros do sexo masculino". Até há exceções de lojas maçônicas que aceitam mulheres, mas isso é um tanto heterodoxo e ocorre à parte das três principais potências maçônicas (como são chamadas as correntes internas) no Brasil.

Segundo Castanheira, a ementa da pós detalha a história e a filosofia da fraternidade que, só para ficar na história política contemporânea, tem em suas fileiras nomes de coloração partidária tão variada quanto o vice-presidente, general Hamilton Mourão (PRTB), o prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), o ex-governador paulista Márcio França (PSB) e o ex-presidente Michel Temer (MDB).

A grade curricular do curso de maçonologia se divide em tópicos como "legislação e estrutura maçônica", "geometria sagrada e a visão cabalística" e "o esoterismo ocidental e a ciência da iniciação".

O ecletismo é a razão de ser desse grupo que tem origem lá na Idade Média. Maçom (pedreiro em francês) era uma categoria importante numa época pródiga em erguer castelos e igrejas colossais.

Os maçons se organizavam no que pode ser visto como antepassado dos sindicatos atuais. Esses grupos corporativos serviam para assegurar segredos do ofício e depois foram se abrindo para outros segmentos sociais, ainda que preservando certa aura de sociedade secreta.

HISTÓRIA

Maçons assumiram a linha de frente da história em vários momentos, entre eles a proclamação da independência brasileira cujo patrono, José Bonifácio, era um "irmão". Entre outros maçons ilustres estariam presidentes americanos (como George Washington), pensadores (Voltaire) e músicos (Beethoven).