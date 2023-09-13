Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Mulher tem celular roubado e reconhece ex como suspeito na delegacia
Rio de Janeiro

Mulher tem celular roubado e reconhece ex como suspeito na delegacia

Polícia Civil do RJ investiga se homem queria ter acesso às mensagens do celular da ex
Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Setembro de 2023 às 06:31

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu em flagrante dois homens suspeitos de terem roubado um aparelho celular de uma mulher. A vítima é ex-namorada de um deles.
O roubo aconteceu no último dia 6, em Duque de Caxias (a cerca de 20 km do Rio de Janeiro), na Baixada Fluminense. A mulher foi assaltada enquanto atravessava uma passarela na avenida Washington Luís, na altura da Reduc (Refinaria Duque de Caxias).
Mulher é vítima de assalto ao atravessar passarela em Duque de Caxias (RJ). Ex-namorado é suspeito de encomendar crime para ter acesso ao celular Crédito: Reprodução/TV Globo
Um vídeo obtido pela Polícia Civil mostra o ex-namorado da vítima conversando com um homem. Minutos depois, a mulher atravessa a passarela. O suspeito a aborda e rouba o celular, que estava dentro da mochila, enquanto o ex-namorado caminha no sentido oposto.
Os dois foram presos em flagrante após o roubo do celular. A mulher soube que o aparelho havia sido recuperado pela polícia e foi à delegacia na última segunda-feira (11). Ao assistir às imagens da câmera, reconheceu o ex-namorado.
A suspeita da polícia é de que o homem tinha a intenção de acessar o celular da ex-namorada por ciúmes.
A Polícia Civil afirmou que os dois irão responder pelo crime de roubo. O ex-namorado da mulher também irá responder por crime previsto na Lei Maria da Penha.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto em calçada de rodoviária em Pedro Canário no ES
Imagem de destaque
'Irmão' de Bolsonaro e inspiração para a direita radical, Orbán perde eleição após 16 anos na Hungria
Imagem de destaque
Influencer mostra bom-humor ao ficar preso em banheiro do Cais das Artes; vídeo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados