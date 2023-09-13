Mulher tem celular roubado e reconhece ex como suspeito na delegacia

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu em flagrante dois homens suspeitos de terem roubado um aparelho celular de uma mulher. A vítima é ex-namorada de um deles.
O roubo aconteceu no último dia 6, em Duque de Caxias (a cerca de 20 km do Rio de Janeiro), na Baixada Fluminense. A mulher foi assaltada enquanto atravessava uma passarela na avenida Washington Luís, na altura da Reduc (Refinaria Duque de Caxias).
Um vídeo obtido pela Polícia Civil mostra o ex-namorado da vítima conversando com um homem. Minutos depois, a mulher atravessa a passarela. O suspeito a aborda e rouba o celular, que estava dentro da mochila, enquanto o ex-namorado caminha no sentido oposto.
Os dois foram presos em flagrante após o roubo do celular. A mulher soube que o aparelho havia sido recuperado pela polícia e foi à delegacia na última segunda-feira (11). Ao assistir às imagens da câmera, reconheceu o ex-namorado.
A suspeita da polícia é de que o homem tinha a intenção de acessar o celular da ex-namorada por ciúmes.
A Polícia Civil afirmou que os dois irão responder pelo crime de roubo. O ex-namorado da mulher também irá responder por crime previsto na Lei Maria da Penha.